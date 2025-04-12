Нижегородские школьники и студенты учреждений СПО поборются за победу в шестом сезоне конкурса "Большая перемена" Общество

Нижегородских школьников 1-10-х классов и студентов учреждений среднего профессионального образования приглашают к участию в шестом сезоне Всероссийского конкурса «Большая перемена». Это самый масштабный проект для детей и подростков в России, который с 2025 года стал частью национального проекта «Молодежь и дети».

Состязание является флагманским проектом Движения Первых и проводится при поддержке Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь), Минпросвещения России и Минобрнауки России. В конкурсе предусмотрено 12 направлений, или «вызовов» – от науки и технологий до искусства и творчества.

Единая тема всех конкурсных этапов шестого сезона – «От мечты к свершениям». В этом году у участников «Большой перемены» появится шанс рассказать о своей самой заветной мечте и вместе с командой единомышленников сделать первый шаг к ее реализации.

В Год защитника Отечества, объявленный президентом России Владимиром Путиным, и год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне отдельные новые задания на каждом этапе конкурса будут посвящены теме памяти поколений.

Регистрация участников открыта до 30 мая на платформе конкурса.

Первые этапы «Большой перемены» для школьников и студентов колледжей проходят дистанционно. Все участники смогут поучаствовать в тестировании на тип личности, вид интеллекта, предпочитаемый способ действия и эрудицию. В дистанционном формате они будут решать задания, которые специально для конкурса разработали партнёры – ведущие российские компании и вузы, флагманские проекты Движения Первых.

Очные полуфиналы конкурса состоятся во всех федеральных округах. В них одновременно будут участвовать студенты колледжей и старшеклассники.

Финал для учеников 1-4-х классов пройдёт в Москве в формате семейного слёта, где дети вместе с родителями будут выполнять конкурсные задания, отправятся в новогоднее путешествие в Великий Устюг к Деду Морозу, а также смогут выиграть отдых в одном из детских оздоровительных лагерей России.

Финал для учеников 5-7 классов и участников международного трека состоится в Международном детском центре «Артек» в июле, а финал для старшеклассников – в «Артеке» в ноябре.

Финал для студентов учреждений среднего профессионального образования пройдёт также в ноябре в Нижнем Новгороде.

В этом году впервые у старших конкурсантов появится возможность проявить себя в наставничестве. В шестом сезоне в роли «Мастера» для ребят 5–7-х классов смогут выступить участники этого сезона среди старшеклассников и студентов учреждений СПО, а также выпускники проекта прошлых лет. Те «мастера», чьи подопечные дойдут до финала конкурса, получат дополнительные баллы в свой личный рейтинг в финале «Большой перемены».

Родителям участников в этом сезоне предложат стать «Проводниками развития». Они смогут поддерживать ребят на всём их конкурсном пути.

Победители «Большой перемены» среди учеников 5-х – 7-х классов отправятся в уникальное «Путешествие мечты» на поезде от Москвы до Владивостока и обратно с остановками в крупных городах России, где посетят главные культурные и природные достопримечательности. В этом году маршрут проходит через две молодёжные столицы России – Пермь и Омск.

Победители «Большой перемены» среди учеников 10-х классов и выпускных курсов СПО получат по миллиону рублей на образование, запуск проектов, а также дополнительные баллы к портфолио достижений при поступлении в вузы, а призёры – по 200 тысяч рублей.

Приз для победителей среди учеников 8-х – 9-х классов и младших курсов СПО составит 200 тысяч рублей, а призёры в этой возрастной категории получат на образование по 100 тысяч рублей.

Победители международного трека «Большой перемены», который традиционно проходит при поддержке Россотрудничества, смогут обучаться на бюджетной основе в лучших российских вузах и отправиться в путешествие по России.

Отдельное состязание предусмотрено для команд образовательных организаций. В августе в Красноярске 200 команд представят свои проекты по развитию образовательной среды. По итогам всех очных финалов будет определен топ-50 школ, колледжей и учреждений дополнительного образования. Они получат по 2 млн рублей на реализацию проектов по развитию образовательной инфраструктуры, где дети и подростки смогут раскрывать свой потенциал и таланты.

Педагоги-наставники, подготовившие победителей и призёров конкурса, также получат до 150 тысяч рублей и возможность пройти образовательную программу от партнёров «Большой перемены». Все наставники победителей смогут отправиться в специальные образовательные путешествия.