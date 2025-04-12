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Общество

В Национальном центре "Россия" презентовали нацпроект "Молодёжь и дети"

14 апреля 2025 13:07  [97] Общество
В Национальном центре Россия презентовали нацпроект Молодёжь и дети

Фото: АНО "Национальные приоритеты"

В Национальном центре «Россия» прошла презентация национального проекта «Молодёжь и дети», который реализуется по поручению президента России Владимира Путина с 2025 года. Мероприятие объединило более 1000 выпускников форумов Росмолодёжи, участников «Движения первых», молодых учёных и руководителей молодёжных объединений.

На торжественной церемонии к участникам обратился первый заместитель руководителя Администрации президента Российской Федерации Сергей Кириенко.

«Решением президента России зафиксированы в качестве ключевого государственного приоритета дети и молодёжь нашей страны. Очень важно, что вы – не просто благополучатели национального проекта «Молодёжь и дети», вы его соавторы. Потому что базовый принцип, который задал наш президент при всей государственной работе с молодёжью, можно сформулировать так: ничего для детей и молодёжи без участия самих детей и молодёжи. Это ваше время, потому что Россия сегодня – действительно страна возможностей. Не случайно старт форумной кампании проходит в великий день для мира, когда впервые наш гражданин Юрий Алексеевич Гагарин полетел в космос, открыв космическую эру для человечества. И это символ того, что у каждого из вас – безграничные возможности», – сказал Сергей Кириенко.

Также к участникам обратился заместитель председателя Правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко.

«Благодаря президенту Владимиру Владимировичу Путину вам посвящен целый национальный проект – «Молодёжь и дети», который ставит целью создать условия, чтобы вы могли реализовать потенциал и раскрыть таланты. У вас огромное количество дорог. Вы можете приносить пользу и быть волонтерами в общероссийском проекте #МЫВМЕСТЕ, проявить себя в конкурсах «Твой ход», «Большая перемена», участвовать в программе «Больше чем путешествие» и открывать красоты нашей необъятной страны, получить гранты на свои стартапы. Дерзайте, пробуйте, и все у вас получится!» – обратился к собравшимся Дмитрий Чернышенко.

Национальный проект «Молодёжь и дети» охватывает более 50 миллионов человек — треть населения страны — и включает девять федеральных проектов. Они реализуются Росмолодёжью, Минпросвещения, Минобрнауки, Минкультуры, Россотрудничеством, Рособрнадзором и другими профильными ведомствами.

По нацпроекту планируется капитальный ремонт и оснащение более 8000 школ,  создание еще 50 передовых инженерных школ, строительство 25 современных кампусов, 17 из которых уже возводятся, развитие сети центров дополнительного образования — IT-кубов, кванториумов, «мини-сириусов» и других. По всей стране создаются молодёжные пространства, запускаются масштабные фестивали, развиваются патриотические и добровольческие проекты. К 2030 году будет создано 489 образовательных кластеров, а более 55 тысяч педагогов и наставников повысят квалификацию. Особое внимание уделено грантовой поддержке — будет выдано свыше 15 тысяч грантов на реализацию социальных инициатив.

Презентация прошла в формате диалога молодёжи с представителями федеральных ведомств, общественных объединений и региональных властей. Молодые люди, школьники, студенты, начинающие учёные, педагоги и родители узнали о возможностях, которые открывает перед ними новый нацпроект, и задали свои вопросы напрямую его организаторам и участникам.

Кроме того, на церемонии был дан старт форумной кампании Росмолодёжи – 2025. В этом году в ней примут участие более 20 тысяч человек: молодёжь из всех регионов России, представители иностранных государств, участники специальной военной операции, молодые семьи, волонтёры и победители конкурсов.

Завершилась церемония выходом на сцену представителей 89 регионов страны — послов нацпроекта. Также была заложена новая традиция: передача символического артефакта, который будет ежегодно переходить к лучшему форуму — победителю премии Росмолодёжи «Время молодых».

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Теги:
Молодежь Нацпроект
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