В Госдуме призвали внедрить меры для строительства энергоэффективных домов

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Депутат от партии "Новые люди" Владимир Плякин предложил перейти к строительству энергоэффективных домов в России, чтобы снизить расходы граждан и улучшить экологическую ситуацию. Он обратился с этим предложением к премьер-министру Михаилу Мишустину, сообщает телеканал "360".
Плякин отметил, что большинство домов в стране не соответствуют современным требованиям энергоэффективности. Он предложил внедрить несколько мер для решения этой проблемы.
Во-первых, депутат предложил ввести обязательную сертификацию энергоэффективности для частных домов. Это позволит установить стандарты, направленные на снижение энергопотребления и уменьшения выбросов углекислого газа.
Во-вторых, Плякин предложил снизить налоги и тарифы на энергоресурсы для владельцев энергоэффективных домов. Это сделает такие дома более доступными и привлекательными для граждан.
В-третьих, парламентарий предлагает организовать поддержку строительства энергоэффективных домов через субсидии, льготные кредиты и бесплатные образовательные программы. Это поможет застройщикам и гражданам лучше понять и внедрить энергоэффективные технологии.
Плякин подчеркнул, что повышение энергоэффективности жилищного фонда является важным шагом для устойчивого развития России.
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