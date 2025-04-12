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Общество

В Госдуме призвали внедрить меры для строительства энергоэффективных домов

14 апреля 2025 15:35  [71] Общество
В Госдуме призвали внедрить меры для строительства энергоэффективных домов

Фото: с сайта unsplash.com

Депутат от партии "Новые люди" Владимир Плякин предложил перейти к строительству энергоэффективных домов в России, чтобы снизить расходы граждан и улучшить экологическую ситуацию. Он обратился с этим предложением к премьер-министру Михаилу Мишустину, сообщает телеканал "360".

Плякин отметил, что большинство домов в стране не соответствуют современным требованиям энергоэффективности. Он предложил внедрить несколько мер для решения этой проблемы.

Во-первых, депутат предложил ввести обязательную сертификацию энергоэффективности для частных домов. Это позволит установить стандарты, направленные на снижение энергопотребления и уменьшения выбросов углекислого газа.

Во-вторых, Плякин предложил снизить налоги и тарифы на энергоресурсы для владельцев энергоэффективных домов. Это сделает такие дома более доступными и привлекательными для граждан.

В-третьих, парламентарий предлагает организовать поддержку строительства энергоэффективных домов через субсидии, льготные кредиты и бесплатные образовательные программы. Это поможет застройщикам и гражданам лучше понять и внедрить энергоэффективные технологии.

Плякин подчеркнул, что повышение энергоэффективности жилищного фонда является важным шагом для устойчивого развития России.

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Теги:
Строительство Экология
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