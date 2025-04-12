Международная биеннале экоискусства откроется в Нижнем Новгороде 18 апреля Афиша

Фото: Дима Четыре

Первая международная биеннале экологического искусства (0+) пройдет в Нижнем Новгороде с 18 апреля по 20 ноября 2025 года. В масштабном культурном событии примут участие более 150 художников из разных уголков мира, включая Россию, Аргентину, Италию, Китай, Мексику, Францию и другие страны. Организаторами биеннале выступают правительство Нижегородской области и московская галерея "Триумф". Программным директором и главным куратором проекта стала Юлия Аксёнова.

По словам организаторов, биеннале представляет собой междисциплинарную платформу, исследующую взаимоотношения человека и природы. В экспозиции будут представлены инсталляции, видео-арт, фотографии, живопись, графика и скульптуры.

Главным событием станет выставка "Кожа Земли", которую дополнят шесть специальных проектов. Основные мероприятия разместятся на шести ключевых площадках города: в Волго-Вятском филиале ГМИИ имени А. С. Пушкина (Арсенал), Нижегородском государственном художественном музее, пространстве ЦЕХ*, Академии "Маяк" имени А. Д. Сахарова, а также в зданиях Мытного рынка и Гостиницы Ермолаевых, которые впервые будут использованы как выставочные пространства.

Программа также включает два масштабных проекта в городской среде. В рамках уличного проекта "Воздух" в городе появятся восемь муралов, посвященных экологической тематике. А проект "Луг", созданный художником Даней Пироговым, предусматривает установку башен с гнездами для различных видов птиц, обитающих в Нижегородской области.

В параллельной программе биеннале пройдут выставки в Центре современного искусства "Терминал А", студии "Тихая", а также в галереях FUTURO и 9Б.

Замгубернатора Нижегородской области Олег Беркович подчеркнул, что индустриальное прошлое региона делает экологическую повестку особенно актуальной. Он отметил, что биеннале стала результатом сотрудничества и творческого взаимодействия, а её проведение поддержал лично губернатор Глеб Никитин.

"Для нас это не только важное культурное событие, но и возможность заявить о регионе как о площадке для международного диалога. Экологическая тематика объединяет людей по всему миру, и мы гордимся, что Нижний Новгород становится центром этого разговора", — отметил Беркович.

В числе участников — художники из России, Аргентины, Бенина, Вьетнама, Демократической Республики Конго, Зимбабве, Италии, Китая, Республики Корея, Мексики, Непала, Нигерии, Перу, Сенегала, Филиппин, Франции и Японии.

Организаторы подчеркивают, что основная цель биеннале — обозначить экологию как ключевую тему современности, способную объединить людей даже в условиях глобальной фрагментации. При этом проект не предлагает готовых решений, а служит поводом для размышлений и эмоционального осмысления состояния окружающей среды.