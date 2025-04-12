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Общество

Энергетики "Т Плюс" поздравили с приближающимся юбилеем Победы ветерана труда Капитолину Егорову

15 апреля 2025 09:14  [103] Общество
Энергетики Т Плюс поздравили с приближающимся юбилеем Победы ветерана труда Капитолину Егорову

Фото: пресс-служба "Т Плюс"

Энергетики «Т Плюс» вместе с представителями правительства региона поздравили с приближающимся 80-летием Победы в Великой Отечественной войне ветерана труда Капитолину Егорову.

В гостях у ветерана 14 апреля побывали и вручили подарки министр социальной политики Нижегородской области Игорь Седых, исполняющий обязанности министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Михаил Куренков, директор Нижегородского филиала «Т Плюс» Ирина Гнеушева и сотрудники Сормовской ТЭЦ, где долгие годы работала Капитолина Васильевна.

За плечами Капитолины Егоровой – большой и непростой жизненный путь. Родилась она в марте 1932 года в деревне Росвино Усть-Цилемского района Республики Коми, куда её семья была выслана на поселение в ходе коллективизации. В годы войны, будучи школьницей, работала в поле, на животноводческой ферме. После переезда в город Горький трудилась на автозаводе, работала бетонщицей на строительстве домов для Сормовской ТЭЦ, с которой затем и связала свою трудовую биографию.

Несмотря на возраст, Капитолина Васильевна занимает активную жизненную позицию. Она шьёт бельё для российских военнослужащих, участвующих в специальной военной операции. Каждую неделю ветеран отправляет в зону боевых действий более 20 изделий, изготовленных собственными руками, причём материалы для этого приобретает за свой счёт. 

«Капитолина Васильевна Егорова подаёт нам пример жизненной стойкости, бескорыстия и патриотизма. Мы, сегодняшние энергетики, гордимся такими людьми, благодаря которым наша страна выстояла в годы войны, возрождалась и расцветала в послевоенное время. От всей души желаем Капитолине Васильевне крепкого здоровья, бодрости духа и неиссякаемой энергии», – сказала директор Нижегородского филиала «Т Плюс» Ирина Гнеушева.

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Теги:
Ветеран труда Т Плюс
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