Мемориальный "Поезд Победы" запустят на ГЖД Общество

Фото: пресс-служба ГЖД

К 80-летию Победы в Великой Отечественной войне на Горьковской магистрали будет запущен памятный состав — мемориальный "Поезд Победы".

В его составе — шесть платформ с образцами техники времен 1941-1945 годов, санитарный вагон, а также два вагона-теплушки, оснащенные полевой кухней. Главным локомотивом станет восстановленный паровоз серии Л-4302.

Путешествие начнется 23 апреля 2025 года в Нижнем Новгороде. За две недели поезд проедет по 45 станциям Горьковской железной дороги. На каждой остановке пассажиров и гостей ждут торжественные встречи, тематические концерты и исторические инсталляции.

Завершится маршрут также в Нижнем Новгороде. У Центрального дворца культуры железнодорожников состоится митинг и церемония возложения цветов к бронепоезду "Козьма Минин".

Отметим, что первый "Поезд Победы" на Горьковской магистрали был сформирован в 2005 году к 60-летию окончания войны.

Паровоз Л-4302, который поведет состав, был построен в 1951 году на Ворошиловградском тепловозостроительном заводе. Сначала он работал в депо Белогорск Забайкальской железной дороги, затем с 2019 года эксплуатировался на Московской магистрали. В 2024 году был передан Горьковской железной дороге.

Серия паровозов Л выпускалась с 1945 по 1955 год на заводах в Коломне, Брянске и Ворошиловграде. Всего было выпущено более 4 100 единиц. Первый образец имел обозначение П-0001, что расшифровывалось как "Победа". В 1947 году серию переименовали в "Л" в честь конструктора Л.С. Лебедянского.