Почти 50% нижегородских компаний принимают на работу пенсионеров Экономика

Почти половина работодателей в Нижнем Новгороде трудоустраивают граждан пенсионного возраста наравне с другими соискателями. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведённого аналитиками сервиса SuperJob.

Согласно результатам исследования, 49% компаний принимают пожилых сотрудников на общих основаниях. Ещё 33% работодателей рассматривают их кандидатуры выборочно — на отдельные должности или в зависимости от ситуации.

Наибольший интерес к работникам пенсионного возраста наблюдается в тех отраслях, где наиболее остро ощущается нехватка кадров. В первую очередь это касается вакансий водителей, специалистов рабочих профессий, инженеров, продавцов и кладовщиков.

В условиях высокой текучести персонала работодатели всё чаще обращаются к стратегиям удержания сотрудников. В том числе — к сохранению в штате работников, достигших пенсионного возраста.

Так, каждая четвёртая организация отметила, что давно практикует меры по удержанию пожилых специалистов. Ещё 10% компаний начали внедрять подобные подходы относительно недавно.

Ранее выяснилось, что почти половина трудоустроенных нижегородцев ищет подработку.