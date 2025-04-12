Почти 50% нижегородских компаний принимают на работу пенсионеров

Почти половина работодателей в Нижнем Новгороде трудоустраивают граждан пенсионного возраста наравне с другими соискателями. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведённого аналитиками сервиса SuperJob.
Согласно результатам исследования, 49% компаний принимают пожилых сотрудников на общих основаниях. Ещё 33% работодателей рассматривают их кандидатуры выборочно — на отдельные должности или в зависимости от ситуации.
Наибольший интерес к работникам пенсионного возраста наблюдается в тех отраслях, где наиболее остро ощущается нехватка кадров. В первую очередь это касается вакансий водителей, специалистов рабочих профессий, инженеров, продавцов и кладовщиков.
В условиях высокой текучести персонала работодатели всё чаще обращаются к стратегиям удержания сотрудников. В том числе — к сохранению в штате работников, достигших пенсионного возраста.
Так, каждая четвёртая организация отметила, что давно практикует меры по удержанию пожилых специалистов. Ещё 10% компаний начали внедрять подобные подходы относительно недавно.
Ранее выяснилось, что почти половина трудоустроенных нижегородцев ищет подработку.
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