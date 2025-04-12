Вопросы развития малого агробизнеса в ПФО обсудили на Нижегородской ярмарке Экономика

Фото: минсельхоз Нижегородской области

Более 130 фермеров приняло участие в окружном форуме «Развитие малого агробизнеса ПФО-2025» на Нижегородской ярмарке.

Аграрии, представители профильных министерств, организаций-разработчиков информационных систем и Ассоциации «Народный фермер» обсудили особенности работы в государственных цифровых системах, ввод в оборот земель сельхозназначения, развитие фермерства и сельскохозяйственных коопераций, обязательные требования по маркировке, и другие важные аспекты ведения малого агробизнеса. Мероприятие способствовало реализации национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика», который направлен на развитие экономики, предпринимательства, повышение инвестиционной активности.

Министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области Николай Денисов отметил, что в настоящее время в регионе насчитывается более 1,6 тыс. фермерских хозяйств и 64 сельхозпотребкооператива.

«Фермеры – неотъемлемая часть агропромышленного комплекса нашего региона. Например, в прошлом году они произвели практически половину от общего объема картофеля в области. И количество фермеров растет. Сейчас молодым людям становится интересно создавать свое дело именно в аграрном секторе, а государство их активно поддерживает. В прошлом году на поддержку малых форм хозяйствования было направлено 280 миллионов рублей. У нас действуют гранты «Агростартап», «Агропрогресс», «Агротуризм», гранты на развитие семейных ферм, субсидии на возмещение части затрат для кооперативов и другие меры поддержки», - отметил Николай Денисов.

Председатель совета Ассоциации «Народный фермер», член Общественной палаты РФ Олег Сирота рассказал, что на форуме обсуждались наиболее острые вопросы, стоящие перед фермерами.

«Мы собрали фермеров из всех субъектов Приволжского федерального округа, чтобы обсудить в режиме открытого диалога сразу несколько острых вопросов: кредитование предприятий агропромышленного комплекса, реализацию продукции фермерами - мало ее произвести, необходимо и продать. Мы хотим, чтобы в каждом магазине была представлена фермерская продукция. Еще один вопрос – это развитие сельских территорий, чтобы молодежь не уезжала из своих деревень и сел, а оставалась там и продолжала семейное дело или открывала свое собственное», - сказал Олег Сирота.

Председатель кировского отделения федеральной организации «Народный фермер» и руководитель ООО «Суворовское» и ООО «Луч» Валерий Толмачев рассказал, что решил связать свою жизнь с сельским хозяйством в 22 года.

«Начинал с продажи мяса, потом создал сельхозпредприятие, сейчас занимаемся молочным животноводством. Каждый день мы сталкиваемся с разными вопросами, которые проще решить сообща. Форум для этого – прекрасная площадка», - сказал он.

«Мы начинали работать в 90-е годы. Сейчас у нас уже 250 голов скота. И теперь мы не только производим молочную продукцию, но и создали сельскохозяйственный кооператив, который занимается переработкой мяса. Мы не смогли бы развиваться без государственной поддержки. Наше КФХ получало грант на развитие семейной фермы, кредиты по льготной ставке, выиграло конкурс «Агростартап». Эта поддержка сыграла очень большую роль», - рассказала руководитель КФХ из Спасского района Нижегородской области Валентина Савельева.

Организаторами форума выступили министерство сельского хозяйства Российской Федерации, министерство сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области и Ассоциация «Народный фермер».