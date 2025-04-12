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Экономика

Нижегородский бизнес поучаствовал в XV Конгрессе индустрии детских товаров в Москве

15 апреля 2025 11:02  [72] Экономика
Нижегородский бизнес поучаствовал в XV Конгрессе индустрии детских товаров в Москве

Фото: минпром Нижегородской области

20 нижегородских производителей товаров для детей* представили свою продукцию на XV Конгрессе индустрии детских товаров. Мероприятие проходит с 14 по 16 апреля в Москве. 
Организаторы конгресса - Минпромторг России и Ассоциация предприятий индустрии детских товаров. Нижегородская область является партнёром мероприятия. 

Поддержку компаниям оказал Центр кластерного развития (ЦКР) Нижегородской области. Специалисты центра взяли на себя разработку макета, застройку и сопровождение коллективного стенда, а также аренду выставочных площадей и мебели. 

Министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов отметил, что регион ведет серьезную работу по развитию индустрии детских товаров.
«В 2023 году мы создали профильный кластер, в который вошли 35 компаний, сегодня количество компаний увеличилось более чем в два раза – до 80. Ознакомиться с продукцией нижегородских производителей можно на стенде региона на площадке  Конгресса индустрии детских товаров. Стенд выполнен в виде комнаты для многодетной семьи. Нижегородские компании представили широкий ассортимент товаров для детей, включающий одежду и текстиль, мебель, развивающие игрушки и учебные пособия, а также средства гигиены и бытовую химию», – рассказал Максим Черкасов. 

В рамках деловой программы конгресса будут обсуждаться законодательные аспекты развития и регулирования индустрии детских товаров, реализация новых национальных проектов и «дорожная карта» по развитию индустрии детских товаров на 2025-2030 годы. Всего запланировано более 25 мероприятий. 

Напомним, обо всех мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях можно узнать в центре «Мой бизнес» (мойбизнес52.рф), который осуществляет деятельность в рамках федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». На базе центра работает горячая линия «Мой бизнес», где также можно получить всю необходимую информацию. Телефон горячей линии: 8 (800) 301-29-94 (звонок бесплатный).

По данным Минэкономразвития России, нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика» станет главным инструментом формирования новой модели роста. В его состав вошли федеральные проекты, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства, повышение производительности труда, рост инвестиционной активности, низкоуглеродное развитие и развитие государственной системы статистики и прогнозирования.

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Теги:
Дети Нацпроект Предприниматели
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