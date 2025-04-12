В Нижнем Новгороде поговорили о русской культуре управления Общество

Фото: Российское общество "Знание"

На площадке Центра специальных проектов «Платформа» в Нижнем Новгороде прошла просветительская лекция от Российского общества «Знание». Мероприятие для директоров школ и колледжей региона прошло в рамках трека Знание.Государство.

Лектор Российского общества «Знание», заместитель директора департамента цифрового развития Министерства науки и высшего образования Российской Федерации Алексей Алехин рассказал о русской культуре управления.

«Такие встречи полезны для всех категорий участников — будь то директор школы, начальник управления образования округа или министр образования. Говоря о важности подобных лекций, хочется затронуть тему обмена мнениями и поиска оптимальных решений. Лекция, которую мы сегодня прослушали, наталкивает на мысль, что все, что мы делаем сейчас в сфере образования — новые проекты и внедрение как свежих практик, так и использование уже проверенных временем и доказавших свою эффективность методик — приведет нас к одной важной и, можно сказать, глобальной цели: воспитанию здорового общества во всех смыслах этого понятия. Считаю, что только через сферу образования мы сможем добиться того, чтобы подрастающее поколение выросло в правильном русле», — Министр образования и науки Нижегородской области Михаил Пучков.

Лектор рассказал об особенностях, нюансах, которые связаны с подходами к управлению в нашей стране, о том, как организовать коллектив, как правильно ставить задачи. Он поделился своими наблюдениями, опытом, в том числе показал на примерах, как это происходит в других странах.

«Благодарю Общество «Знание», а также Министерство образования и науки Нижегородской области за возможность провести беседу о «Русской культуре управления» с директорами школ Нижегородской области. Тема, о которой рассказываю, помогает достижению одной из важнейших целей площадки Общества «Знания» — популяризации нашего исторического наследия, появлению в России новых успешных проектов в самых разных сферах жизни. Одна из задач беседы — показать, как наши отечественные управленцы достигают выдающихся результатов, а задача воспитания молодого поколения, считаю, одна из главнейших», — поделился Алексей Алехин.

В завершении лектор представил слушателям методику постановки управления задачами. Руководители образовательных организаций Нижегородской области, непосредственно из первых уст узнали о самых эффективных приемах.

Знание.Государство — это просветительский проект Российского общества «Знание» для государственных служащих с целью повышения их осведомленности об истории, культуре и экономике России, задачах СВО, геополитике. В рамках проекта проходят лекции и федеральные трансляции из мультимедийных студий Общества.

Лекторами проекта выступают Сенатор РФ, Герой РФ, трехкратный победитель Олимпийских игр Александр Карелин, Герой России Дамир Юсупов, актер Егор Бероев, политолог Александр Асафов, журналист-международник Федор Лукьянов, разведчик Андрей Безруков, профессор ВШЭ Марат Баширов, блогер и публицист Дмитрий Пучков и многие другие.

Больше информации о проекте можно узнать на сайте Российского общества «Знание».