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Общество

Лучшего советника директора по воспитанию и взаимодействию с детскими объединениями выбрали в Нижегородской области 

15 апреля 2025 12:04  [31] Общество
Лучшего советника директора по воспитанию и взаимодействию с детскими объединениями выбрали в Нижегородской области 

Фото: региональный ресурсный центр проекта "Навигаторы детства"

Лучшего советника директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями выбрали в Нижегородской области. В этом году победителем конкурса «Советник года» стала специалист Кстовского нефтяного техникума им. Б.И. Корнилова Яна Илиеш. Об этом сообщили в министерстве образования и науки региона.

Состязание проводилось министерством совместно с региональным отделением «Движения первых». В этом году в конкурсе принимали участие 300 советников директоров школ и учреждений среднего профессионального образования, до финала дошли 15 лучших специалистов.

Заключительный этап конкурса прошел на площадке «Школы 800». Финалисты представили свои достижения в работе с детьми и уникальные методические разработки. Одним из заданий финала стало создание настольной игры для школьников и студентов «Советник в деле», направленной на патриотическое воспитание молодежи, формирование у юношей и девушек духовно-нравственных ценностей.

Как отметил министр образования и науки Нижегородской области Михаил Пучков, конкурс «Советник года» следует рассматривать как чемпионат профессиональных компетенций педагогов, занимающихся воспитательной работой в школах, техникумах и колледжах. Цель этой инициативы – развитие института наставничества в образовательных организациях и профессиональный рост участников.

«Советники директоров по воспитанию – незаменимые профессионалы. Это специалисты, которые поддерживают обучающихся в их стремлении к реализации собственных инициатив, умеют увидеть талант каждого ребенка и найти ему применение. Мы стараемся системно подходить к тому, чтобы в регионе развивался такой институт наставничества. В рамках нового национального проекта «Молодёжь и дети» ведем такую работу во всех школах и организациях среднего профессионального образования», – сказал Михаил Пучков.

Победитель регионального конкурса «Советник года» Яна Илиеш рассказала о своих приоритетах в работе с детьми.

«Я стремлюсь интегрировать интерактивные игры в образовательный процесс, чтобы школьники и студенты могли на практике осваивать навыки принятия решений и запоминать информацию лучше, чем на традиционных лекциях», – поделилась она.

В рамках финала конкурса «Советник года» на площадке «Школы 800» состоялся круглый стол по развитию института наставничества с участием директора Российского детско-юношеского центра Александра Кудряшова и председателя совета регионального отделения «Движения Первых» Вячеслава Амосова.

 «Проводимые в Нижнем Новгороде мероприятия – отличный пример консолидации усилий в развитии воспитательной среды и профессионального сообщества наставников с использованием инновационных подходов. Органы власти, образовательные и общественные организации сообща могут и должны воплощать в жизнь масштабные и значимые инициативы детей, советников директоров по воспитанию, педагогов и родителей, которые во многом обеспечивают устойчивое развитие воспитательной сферы», – заявил Александр Кудряшов.

Напомним, национальный проект «Молодежь и дети» реализуется в стране с 2025 года по поручению президента России Владимира Путина. Он выполняет задачи, ранее предусмотренные в нацпроектах «Образование» и «Наука и университеты». 

Национальный проект «Молодежь и дети» включает девять федеральных проектов и программ: «Россия – страна возможностей», «Мы вместе», «Россия в мире», «Все лучшее детям», «Ведущие школы», «Педагоги и наставники», «Создание сети современных кампусов», «Университеты для поколения лидеров» и «Профессионалитет».

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Теги:
Молодежь Нацпроект
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