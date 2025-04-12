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Общество

Появилось первое в России верифицированное агентство онлайн-социологии

15 апреля 2025 12:05  [33] Общество
Появилось первое в России верифицированное агентство онлайн-социологии

Фото: организаторы мероприятия

В Москве состоялась презентация Агентства социологического консалтинга "Вебер" — первого в стране агентства, онлайн-метод которого прошёл научную верификацию. Проверку методологии провёл Институт социального маркетинга (ИНСОМАР). Новый подход позволяет оперативно собирать данные об общественном мнении с помощью цифровых инструментов.

Онлайн-метод, применяемый агентством, позволяет быстро получать информацию от широкой аудитории по всей стране. Это особенно важно в условиях быстро меняющейся повестки, когда необходимо фиксировать общественные настроения в конкретный момент времени.

"Онлайн-социология плотно вошла в нашу жизнь, мы ей уже пользуемся, и она приносит важные результаты. Проводя опросы офлайн-методами, мы сталкиваемся с проблемой „спрессованности“ информационной повестки и её влияния на данные. Поэтому, если мы хотим получать максимально актуальные результаты, связанные с определёнными событиями, делать „слепок“ в конкретный момент времени, то нам необходима онлайн-социология", — заявил замначальника управления администрации президента РФ по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов Борис Рапопорт.

Генеральный директор агентства Елена Удалова отметила, что в работе «Вебер» делает ставку на оперативность и достоверность данных. "При создании Агентства социологического консалтинга „Вебер“ мы делаем акцент, прежде всего, на нескольких принципах: использование современных инструментов, высокая скорость проведения исследований и гарантия надёжных и достоверных данных. Онлайн-метод, который мы используем, предоставляет широкие исследовательские возможности и позволяет охватывать любые масштабы, сохраняя репрезентативность выборки", — пояснила Удалова.

Во время презентации специалисты агентства продемонстрировали работу своей методики, проведя за один час исследование на тему "Возвращение брендов". По его итогам, 36% респондентов заявили, что уход иностранных компаний с российского рынка вызвал у них безразличие. Наибольший дефицит ощущается в категориях лекарств (38%), техники (36%) и автомобилей (31%).

В рамках мероприятия было подписано соглашение о сотрудничестве между агентством и ИНСОМАР. В институте подчеркнули, что онлайн-социология перестаёт быть экспериментом и становится полноценным научным инструментом.

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