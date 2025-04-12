Нападение на нижегородскую медсестру закончилось уголовным делом

Следователи СК завели уголовное дело по факту нападения на медсестру скорой помощи в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в СУ СКР по Нижегородской области.
Об инциденте утром 15 апреля сообщил телеграм-канал "Бокал прессека". По данным источника, все произошло накануне. Мужчина ударил медика по голове. Та потеряла сознание, а позже у нее диагностировали закрытую черепно-мозговую травму. Отмечалось, что сотрудница скорой пострадала на вызове.
В настоящее время следователи проводят комплекс мероприятий, цель которых — установление обстоятельств произошедшего.
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