Нападение на нижегородскую медсестру закончилось уголовным делом Происшествия

Следователи СК завели уголовное дело по факту нападения на медсестру скорой помощи в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в СУ СКР по Нижегородской области.

Об инциденте утром 15 апреля сообщил телеграм-канал "Бокал прессека". По данным источника, все произошло накануне. Мужчина ударил медика по голове. Та потеряла сознание, а позже у нее диагностировали закрытую черепно-мозговую травму. Отмечалось, что сотрудница скорой пострадала на вызове.

В настоящее время следователи проводят комплекс мероприятий, цель которых — установление обстоятельств произошедшего.