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Общество

Звезда "Аноры" Эйдельштейн подарил Киркорову футболку с надписью 18+

15 апреля 2025 12:49  [89] Общество
Звезда Аноры Эйдельштейн подарил Киркорову футболку с надписью 18+

Актёр Марк Эйдельштейн, известный по фильму "Анора" (18+), преподнёс неожиданный подарок певцу Филиппу Киркорову — свитшот с надписью "Обожаю заниматься сексом". Об этом сообщил телеграм-канал Super.ru.

Вручение необычного презента состоялось на премии "Voice: Главные лица". Киркоров, получив подарок, с улыбкой позировал фотографам, обнявшись с актёром и демонстрируя надпись на одежде.

По данным источника, момент вызвал оживлённую реакцию среди присутствующих и стал одним из самых обсуждаемых эпизодов вечера.

Напомним, что Эйдельштейн является уроженцем Нижнего Новгорода. Большую известность он получил после выхода фильма "Анора", взявшего в 2025 году пять "Оскаров". 

Этой весной артист приезжал на малую родину, чтобы закрыть "хвосты" по учебе в ННГУ. А недавно выяснилось, что нижегородец заключил контракт с известным американским актерским агентством.

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Теги:
Артист знаменитости Марк Эйдельштейн
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