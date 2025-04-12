Звезда "Аноры" Эйдельштейн подарил Киркорову футболку с надписью 18+ Общество

Актёр Марк Эйдельштейн, известный по фильму "Анора" (18+), преподнёс неожиданный подарок певцу Филиппу Киркорову — свитшот с надписью "Обожаю заниматься сексом". Об этом сообщил телеграм-канал Super.ru.

Вручение необычного презента состоялось на премии "Voice: Главные лица". Киркоров, получив подарок, с улыбкой позировал фотографам, обнявшись с актёром и демонстрируя надпись на одежде.

По данным источника, момент вызвал оживлённую реакцию среди присутствующих и стал одним из самых обсуждаемых эпизодов вечера.

Напомним, что Эйдельштейн является уроженцем Нижнего Новгорода. Большую известность он получил после выхода фильма "Анора", взявшего в 2025 году пять "Оскаров".

Этой весной артист приезжал на малую родину, чтобы закрыть "хвосты" по учебе в ННГУ. А недавно выяснилось, что нижегородец заключил контракт с известным американским актерским агентством.