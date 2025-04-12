Пожар площадью 500 кв. метров потушили на стройке в Сормовском районе Происшествия

Фото: пресс-служба МЧС России по Нижегородской области

Крупный пожар произошел на стройке по улице Сутырина в Сормовском районе Нижнего Новгорода днем 15 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

По официальным данным, инцидент произошел на этаже строящегося здания. В тушении были задействованы 36 человек, использовалось девять единиц техники.

Площадь возгорания составила 500 "квадратов". В результате никто не пострадал.