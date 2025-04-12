Пожар площадью 500 кв. метров потушили на стройке в Сормовском районе

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Крупный пожар произошел на стройке по улице Сутырина в Сормовском районе Нижнего Новгорода днем 15 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.
По официальным данным, инцидент произошел на этаже строящегося здания. В тушении были задействованы 36 человек, использовалось девять единиц техники.
Площадь возгорания составила 500 "квадратов". В результате никто не пострадал.
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