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Общество

Мошенники выманили у нижегородцев свыше 74 млн рублей за неделю

15 апреля 2025 14:15  [112] Общество
Мошенники выманили у нижегородцев свыше 74 млн рублей за неделю

В Нижегородской области за минувшую неделю зафиксировано 142 случая мошенничества. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.

Наиболее распространёнными схемами стали: "звонок от службы безопасности банка" — 46 эпизодов, "обман при онлайн-покупках" — 27 случаев и "предложение дополнительного заработка" — 18 фактов.

Общий ущерб от действий злоумышленников составил более 74 млн рублей. Полиция призывает жителей быть бдительными и заранее знакомиться с типичными схемами обмана, чтобы не попасться на уловки аферистов.

Один из инцидентов произошёл в Сормовском районе Нижнего Новгорода. 76-летнему мужчине на протяжении недели звонили неизвестные, представляясь сотрудниками мобильного оператора и Росфинмониторинга. Они убедили пенсионера, что его деньги якобы участвуют в уголовном деле и должны быть переданы "в инкассацию".

В результате мужчина завернул 1 265 000 рублей в пакет и передал их незнакомцу на лестничной площадке, полагая, что это инкассатор.

В другом случае жертвой мошенников стал 21-летний житель города Шахунья. Ему звонили по телефону, представляясь сотрудниками сотовой компании, портала "Госуслуги" и Центробанка. Под предлогом защиты персональных данных и сбережений злоумышленники вели с молодым человеком длительный диалог, в ходе которого тот перевёл им свои накопления и кредитные средства — в общей сложности 1 185 000 рублей.

После того как мужчина понял, что его обманули, он обратился в полицию.

Ещё один случай зафиксирован в Нижегородском районе. 38-летний предприниматель в течение трёх недель общался в социальных сетях и мессенджере с неизвестными, выдававшими себя за представителей букмекерской компании. Те пообещали ему высокий доход от ставок на спорт.

Мужчина перевёл на указанный криптокошелёк более 5 млн рублей, рассчитывая на прибыль. После перевода денег связь с "букмекерами" оборвалась, а обещанных выплат он так и не получил.

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Теги:
МВД Мошенничество Уголовное дело
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