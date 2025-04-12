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Общество

Штормовой ветер идет в Нижегородскую область

15 апреля 2025 13:59  [852] Общество
Штормовой ветер идет в Нижегородскую область

В Нижегородской области ожидается резкое ухудшение погодных условий. Согласно данным Гидрометцентра, 15 и 16 апреля в регионе местами прогнозируются порывы ветра скоростью до 17 метров в секунду.

В связи с неблагоприятным прогнозом специалисты "Нижновэнерго" перешли на усиленный режим работы. Энергетики контролируют ситуацию с электроснабжением в круглосуточном режиме, чтобы оперативно реагировать на возможные аварии.

Для устранения последствий непогоды в готовности находятся 283 ремонтные бригады, в составе которых работают 993 специалиста. В распоряжении энергетиков — 431 единица специализированной техники.

Особое внимание уделяется обеспечению электроэнергией социально значимых объектов и ключевой инфраструктуры. В случае перебоев с подачей электричества предусмотрено подключение 234 резервных источников питания общей мощностью около 7,6 мегаватта.

Жителей региона просят соблюдать осторожность. При обнаружении оборванных линий электропередачи категорически запрещается к ним приближаться. О таких случаях необходимо немедленно сообщить в энергокомпанию или ближайшее подразделение МЧС России.

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Теги:
Погода Энергетика
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