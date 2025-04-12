Замглавы МО РФ Цивилева оценила работу военного госпиталя в Нижнем Новгороде Общество

Фото: Минобороны РФ

Замминистра обороны России и статс-секретарь Анна Цивилева в рамках рабочей поездки в войска Московского военного округа посетила 422-й военный госпиталь, расположенный в Нижнем Новгороде. Основное внимание было уделено организации медицинской помощи и процессу протезирования военнослужащих, получивших тяжелые ранения. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Анна Цивилева подчеркнула важность соблюдения временного Единого стандарта протезирования, отметив: "Важно, чтобы протезирование работало в том формате, как определено по временному Единому стандарту протезирования".

По её словам, благодаря поэтапной реализации задач, поставленных Минобороны Андреем Белоусовым на расширенной коллегии министерства, удалось сделать протезирование более доступным. Сократились сроки изготовления и установки протезов, что положительно сказалось на процессе реабилитации военнослужащих.

422-й госпиталь стал региональной базой по внедрению Единого стандарта протезирования. Здесь налажено взаимодействие с координационным центром протезирования и реабилитации на базе Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова. В госпитале применяются передовые технологии, позволяющие ускорить восстановление бойцов.

Во время визита Анна Цивилева пообщалась с военнослужащими, которые проходят подготовку к установке высокотехнологичных протезов. Она заверила: "Сейчас точно можно сказать, что вся концепция нашего стандарта протезирования работает, вы получите высоко функциональные протезы отличного качества".

Также замминистра приняла участие в заседании военно-врачебной комиссии (ВВК) госпиталя. Эта комиссия определяет степень тяжести ранений и принимает решения о дальнейшем прохождении службы, реабилитации или увольнении по состоянию здоровья. В состав комиссии входят врачи различных специальностей, что позволяет комплексно оценить состояние каждого пациента.

Анна Цивилева отметила, что совершенствование работы ВВК находится под постоянным контролем главы Минобороны. Для ускорения выплат за ранение в госпитале установлено оборудование кадровой информационной системы, позволяющее оперативно оформлять и перечислять как единовременные выплаты в 100 тысяч рублей, так и дифференцированные суммы в зависимости от тяжести травмы. По информации ВВК, все справки загружаются в систему в течение суток.

Кроме того, в терапевтическом отделении госпиталя Анне Цивилевой продемонстрировали технологии медико-психологической реабилитации. В их числе — программно-аппаратный резонансно-акустический комплекс, который с помощью звуковой стимуляции мозга помогает восстановить психоэмоциональное состояние пациентов. Эта методика ускоряет выздоровление и способствует более полному восстановлению не только физического, но и психологического здоровья.

Ранее сообщалось, что военный госпиталь на улице Ижорской получил барокамеру для ускоренного заживления ран.