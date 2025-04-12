Нижегородские власти предложили стимулировать сети за поддержку местных товаров

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Нижегородские власти намерены стимулировать торговые сети к активному продвижению продукции местных производителей. Об этом заявил заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян 15 апреля на IV ежегодной федеральной конференции для партнёров малого и среднего предпринимательства.
По словам замглавы региона, власти делают всё возможное для сближения производителей и торговых компаний. Он подчеркнул, что подобные конференции позволяют обеим сторонам обсудить актуальные вопросы и наладить взаимодействие.
"Правила коммуникации должны быть понятны обеим сторонам. Часто производители говорят, что хотят попасть на полку, но не знают, как это сделать. Есть много тонкостей — значит, существуют проблемы в коммуникации. Такие площадки помогают сторонам лучше понять друг друга", — отметил Саносян.
Он также напомнил, что регион уже реализует проект "Покупай нижегородское" в сотрудничестве с крупными торговыми сетями.
"Подобные инициативы есть и в других регионах, но чаще всего власти ограничиваются информационной поддержкой. Мы же пошли дальше — прорабатываем возможность финансового стимулирования торговых сетей за размещение продукции наших производителей, чтобы "нижегородская полка" стала приоритетной", — сообщил замгубернатора.
Кроме того, в регионе уже создан специальный знак — бренд "Сделано нижегородцем". Он внедрён в ряде торговых сетей и распространяется не только на продукцию агропромышленного комплекса, но и на товары других отраслей.
"Сейчас мы активно поддерживаем сбыт, помогаем предприятиям выходить на различные торговые площадки и сопровождаем их на этом пути", — резюмировал Андрей Саносян.
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