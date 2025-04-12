Трудинспекция не будет расследовать нападение на нижегородскую медсестру Происшествия

Гострудинспекция не станет разбираться в нападении мужчины на медсестру скорой помощи в Нижнем Новгороде.

По данным пресс-службы надзорного ведомства, инцидент произошел на улице 40 лет Победы в Приокском раойне около одиннадцати часов вечерм 14 апреля.

Скорая приехала туда по вызову. Агрессивный мужчина вдруг напал на медика — коллеги доставили ее в больницу. Врачи диагностировали у потерпевшей закрытую черепно-мозговую травму.

Данные повреждения квалифицированы специалистами как легкие, - уточнили в трудовой инспекции.

Отметим, что легкие несчастные случаи расследуются без привлечения инспектора труда. Проверка в таком случае проводится работодателем (организуется специальная комиссия).

Напомним, по факту нападения на медсестру возбуждено уголовное дело.