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Происшествия

Трудинспекция не будет расследовать нападение на нижегородскую медсестру

15 апреля 2025 15:00  [38] Происшествия
Трудинспекция не будет расследовать нападение на нижегородскую медсестру

Гострудинспекция не станет разбираться в нападении мужчины на медсестру скорой помощи в Нижнем Новгороде.

По данным пресс-службы надзорного ведомства, инцидент произошел на улице 40 лет Победы в Приокском раойне около одиннадцати часов вечерм 14 апреля.

Скорая приехала туда по вызову. Агрессивный мужчина вдруг напал на медика — коллеги доставили ее в больницу. Врачи диагностировали у потерпевшей закрытую черепно-мозговую травму.

Данные повреждения квалифицированы специалистами как легкие, - уточнили в трудовой инспекции.

Отметим, что легкие несчастные случаи расследуются без привлечения инспектора труда. Проверка в таком случае проводится работодателем (организуется специальная комиссия).

Напомним, по факту нападения на медсестру возбуждено уголовное дело.

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Теги:
Госинспекция труда Нападение
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