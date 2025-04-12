Электроснабжение в северных округах Нижегородской области восстановлено

В нескольких районах Нижегородской области произошло внезапное отключение электроэнергии, причиной которого стало технологическое нарушение на линии электропередачи.
Жители северных муниципалитетов, включая Шахунью, Урень, Тонкин, Ветлугу и Шарангу, сообщили о массовом отключении света. В соцетях появилась информация, что без электроснабжения могли остаться до 25 тысяч человек.
Как пояснили в "Нижновэнерго", аварийные бригады оперативно приступили к устранению неисправности. На текущий момент все последствия технологического сбоя ликвидированы. Подача электричества восстановлена в полном объеме.
Ранее сообщалось, что в Нижегородскую область идет штормовой ветер. В связи с этим энергетики перешли на усиленный режим работы.
Также мы рассказывали, что "Теплоэнерго" решило убавить отопление в Нижнем Новгороде из-за грядущего потепления.
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