Какие транспортные изменения ждут нижегородцев с 11 апреля
ФСБ взялась за борьбу с вонью в Нижнем Новгороде
Мошенники атакуют нижегородцев фишинговыми письмами
Почему в Нижнем Новгороде подорожали жизненно важные лекарства
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
15 апреля 2025 15:13  [1] Электроснабжение в северных округах Нижегородской области восстановлено
15 апреля 2025 15:05  [41] Отопление в Нижнем Новгороде решили убавить из-за грядущей жары
15 апреля 2025 14:50  [59] ВТБ: большинство россиян верит в появление "фантастических" "умных" устройств
15 апреля 2025 14:22  [146] Замглавы МО РФ Цивилева оценила работу военного госпиталя в Нижнем Новгороде
15 апреля 2025 14:15  [112] Мошенники выманили у нижегородцев свыше 74 млн рублей за неделю
15 апреля 2025 13:59  [885] Штормовой ветер идет в Нижегородскую область
15 апреля 2025 13:57  [96] Депутат Останина осудила артистов, выступающих на концертах к 9 Мая за миллионы
15 апреля 2025 13:30  [164] "Икар" начнет выполнять рейсы из Нижнего Новгорода в Абхазию с 6 мая
15 апреля 2025 13:10  [152] Температура в Нижнем Новгороде стремится к рекорду начала XX века
15 апреля 2025 12:49  [132] Звезда "Аноры" Эйдельштейн подарил Киркорову футболку с надписью 18+
Общество

Электроснабжение в северных округах Нижегородской области восстановлено

15 апреля 2025 15:13  [1] Общество
Электроснабжение в северных округах Нижегородской области восстановлено

В нескольких районах Нижегородской области произошло внезапное отключение электроэнергии, причиной которого стало технологическое нарушение на линии электропередачи.

Жители северных муниципалитетов, включая Шахунью, Урень, Тонкин, Ветлугу и Шарангу, сообщили о массовом отключении света. В соцетях появилась информация, что без электроснабжения могли остаться до 25 тысяч человек.

Как пояснили в "Нижновэнерго", аварийные бригады оперативно приступили к устранению неисправности. На текущий момент все последствия технологического сбоя ликвидированы. Подача электричества восстановлена в полном объеме.

Ранее сообщалось, что в Нижегородскую область идет штормовой ветер. В связи с этим энергетики перешли на усиленный режим работы.

Также мы рассказывали, что "Теплоэнерго" решило убавить отопление в Нижнем Новгороде из-за грядущего потепления.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
ЖКХ Электроэнергия
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Премьера Лебединого озера в Нижнем Новгороде: как это было
12 апреля 2025 11:33Премьера "Лебединого озера" в Нижнем Новгороде: как это было
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph