Минэкология проверяет контейнерные площадки после жалоб нижегородцев Общество

Фото: минэкологии Нижегородской области

Министерство экологии и природных ресурсов Нижегородской области приступило к проверке состояния контейнерных площадок. Поводом для инспекций стали многочисленные обращения граждан, обеспокоенных ситуацией с вывозом мусора.

Первый выезд состоялся в Советском районе Нижнего Новгорода. В проверке приняли участие представители минэкологии, регионального оператора по обращению с отходами "Нижэкология-НН", районной администрации и управляющей компании.

В ходе рабочей встречи участники обсудили наиболее острые проблемы, после чего осмотрели несколько площадок, вызывающих нарекания у местных жителей.

"Мы понимаем, что проблемы существуют, и готовы оперативно реагировать. В ближайшее время планируем проверить контейнерные площадки по всей области. Там, где ситуация особенно сложная, будем подключать все заинтересованные стороны. Главная задача сейчас — привести объекты в порядок и не допустить повторения подобных случаев", — подчеркнул глава профильного министерства Владимир Тужилин.

В ведомстве напомнили, что региональные операторы отвечают за сбор, транспортировку, обработку, утилизацию и захоронение твердых коммунальных отходов. А вот содержание контейнерных площадок входит в зону ответственности муниципалитетов.

По словам главы Советского района Александра Иванова, количество жалоб от жителей увеличилось с началом месячника по благоустройству, стартовавшего 5 апреля.

"Люди начали убирать придомовые территории, и на фоне этого стали чаще возникать проблемы с вывозом мусора. Мы обсудили необходимость усиления контроля за соблюдением графиков и увеличения количества техники, особенно для вывоза растительных отходов", — отметил он.

Регоператору поручено активизировать работу по предоставлению спецтехники, а управляющей компании — направить дополнительные ресурсы на уборку площадок и не допустить их переполнения.

Также было решено синхронизировать графики работы дворников и службы вывоза мусора. Это позволит эффективнее организовать уборку и избежать сбоев.

"Мы готовы корректировать графики и использовать все имеющиеся ресурсы. С нашей стороны нет никаких препятствий для налаживания совместной работы", — сообщил Сергей Устимов, замдиректора по благоустройству управляющей компании Советского района.

По итогам совещания договорились, что в течение трёх дней все проблемные площадки в районе, где зафиксированы значительные скопления отходов, будут приведены в порядок.