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Общество

Анатолий Седых получил орден Сергия Радонежского за вклад в благотворительность

15 апреля 2025 15:57  [109] Общество
Анатолий Седых получил орден Сергия Радонежского за вклад в благотворительность

Фото: пресс-служба ОМК

Председатель наблюдательного совета Объединённой металлургической компании Анатолий Седых удостоен высокой церковной награды — ордена преподобного Сергия Радонежского II степени.

Торжественная церемония вручения состоялась 13 апреля, в праздник Вербного воскресенья, в Храме Христа Спасителя — главном кафедральном соборе Русской православной церкви. Награду Седых вручил лично Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

В Русской православной церкви подчёркивают, что орден преподобного Сергия Радонежского вручается за значительные заслуги перед Церковью и Отечеством.

Анатолий Седых получил награду за многолетнюю и активную благотворительную деятельность. В частности, как президент фонда «ОМК-Участие» он поддерживает социальные инициативы, направленные на помощь семьям, детям и матерям, а также реализует масштабные общественные проекты в рамках своей деятельности в ОМК.

Ранее, в марте 2024 года, Седых был отмечен ещё одной церковной наградой — медалью святого благоверного князя Георгия Всеволодовича II степени. Тогда его вклад был связан со строительством православного детского сада в городе Выкса и реализацией социальных программ в округе.

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Теги:
Награды ОМК РПЦ
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