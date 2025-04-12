Анатолий Седых получил орден Сергия Радонежского за вклад в благотворительность

Фото:
Председатель наблюдательного совета Объединённой металлургической компании Анатолий Седых удостоен высокой церковной награды — ордена преподобного Сергия Радонежского II степени.
Торжественная церемония вручения состоялась 13 апреля, в праздник Вербного воскресенья, в Храме Христа Спасителя — главном кафедральном соборе Русской православной церкви. Награду Седых вручил лично Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
В Русской православной церкви подчёркивают, что орден преподобного Сергия Радонежского вручается за значительные заслуги перед Церковью и Отечеством.
Анатолий Седых получил награду за многолетнюю и активную благотворительную деятельность. В частности, как президент фонда «ОМК-Участие» он поддерживает социальные инициативы, направленные на помощь семьям, детям и матерям, а также реализует масштабные общественные проекты в рамках своей деятельности в ОМК.
Ранее, в марте 2024 года, Седых был отмечен ещё одной церковной наградой — медалью святого благоверного князя Георгия Всеволодовича II степени. Тогда его вклад был связан со строительством православного детского сада в городе Выкса и реализацией социальных программ в округе.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+