Жителя Чувашии осудят за поножовщину в Нижегородской области Происшествия

Расследование уголовного дела в отношении жителя Чувашской Республики, подозреваемого в попытке убийства двух человек и угрозе убийством, завершено. Материалы переданы в суд для рассмотрения по существу.

По данным следствия, инцидент произошёл 1 февраля 2025 года в ночном клубе на улице Интернациональной в городе Бор Нижегородской области.

Находясь в состоянии алкогольного опьянения, обвиняемый вступил в конфликт с администратором заведения. Используя незначительный повод, он начал угрожать мужчине убийством, а затем ударил его ножом в плечо.

На помощь администратору поспешил один из посетителей комплекса, однако нападавший нанес и ему не менее двух ножевых ударов — также в область плеча.

Оба пострадавших были оперативно доставлены в медицинское учреждение, где им оказали необходимую помощь.

Следствием установлено, что действия обвиняемого квалифицируются как покушение на убийство двух лиц, совершённое из хулиганских побуждений, а также в связи с выполнением ими общественного долга.

Мужчина частично признал свою вину. В ходе предварительного следствия суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством) и ч. 3 ст. 30, п.п. «а, б, и» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц, в связи с выполнением общественного долга, из хулиганских побуждений).

В настоящее время материалы дела направлены в суд.