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Общество

Почти 17 000 нижегородцев побывали на Едином дне открытых дверей федерального проекта "Профессионалитет"

15 апреля 2025 16:57  [90] Общество
Почти 17 000 нижегородцев побывали на Едином дне открытых дверей федерального проекта Профессионалитет

Фото: минобр Нижегородской области

Почти 17 тысяч школьников и их родителей приняли участие во всероссийском Едином дне открытых дверей колледжей и техникумов федеральной программы «Профессионалитет». В этом году мероприятие охватило 44 учреждения среднего профессионального образования Нижегородской области. 

Как сообщили в министерстве образования и науки региона, в ходе Единого дня открытых дверей познавательные экскурсии и мастер-классы в колледжах и техникумах посетили обучающиеся около 800 школ, при этом всего в регионе насчитывается порядка 870 школ. Это свидетельствует о том, что программы «Профессионалитета» интересны широкому кругу детей, и что среднее профессиональное образование востребовано в регионе.

«В Нижегородской области ежегодно растет число ребят, поступающих на учебу в колледжи и техникумы. Школьники понимают, что сегодня можно очень хорошо реализоваться в жизни, имея рабочую профессию: предприятия ценят молодые кадры и готовы обеспечить им достойный уровень дохода», – сказал министр образования и науки Нижегородской области Михаил Пучков.
Он отметил, что сегодня программы «Профессионалитета» пользуются особой привлекательностью.

«Педагоги дают детям именно те знания, которые точно пригодятся им в работе, при этом акцент делается на выполнении практических заданий. С самого начала учебы студент уже точно знает, кто его потенциальный работодатель», – пояснил министр. 

В рамках Единого дня открытых дверей для школьников организовали около 90 экскурсий по учебным площадкам и лабораториям и провели более 400 профессиональных проб. Кроме того, на площадках мероприятия состоялось свыше 80 родительских собраний и более 190 классных часов на тему «Профессионалитет – ты в хорошей компании».

Так, например, в Шахунском колледже аграрной индустрии для гостей организовали мастер-классы по основным направлениям обучения: ветеринарии, переработке молока и молочной продукции, эксплуатации сельскохозяйственной техники. Работодатели-партнеры предложили ребятам сыграть в интерактивную игру на знание нюансов профессий, которые можно освоить в колледже.

В свою очередь, в Павловском автомеханическом техникуме им. И.И. Лепсе провели сразу 12 мастер-классов по предлагаемым направлениям обучения.

«Дни открытых дверей необходимы как абитуриентам, так и самим учебным организациям, потому что именно при общении с детьми мы понимаем, какие образовательные направления сейчас востребованы среди нижегородцев», – сказала директор Павловского автомеханического техникума им. И.И. Лепсе Альбина Иванова.

Подробнее о федеральном проекте «Профессионалитет», учебных заведениях и ведущих компаниях-участниках проекта можно узнать на платформе ЯПРОФ.РФ. Там же можно найти информацию о колледжах в конкретном регионе, востребованных профессиях и перспективах трудоустройства для выпускников.

Напомним, федеральный проект «Профессионалитет» с 2025 года включен в новый национальный проект «Молодежь и дети». Он реализуется по поручению Президента России Владимира Путина и выполняет задачи, ранее предусмотренные в нацпроектах «Образование» и «Наука и университеты». Новый национальный проект включает девять федеральных проектов и программ: «Россия – страна возможностей», «Мы вместе», «Россия в мире», «Все лучшее детям», «Ведущие школы», «Педагоги и наставники», «Создание сети современных кампусов», «Университеты для поколения лидеров» и «Профессионалитет».

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Теги:
Нацпроект Образование Профессии
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