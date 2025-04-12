Специалисты "Поездов здоровья" приняли свыше 12,8 тысячи пациентов с начала года Общество

Фото: проектный офис стратегии развития Нижегородской области

С начала года специалисты «Поездов здоровья» приняли свыше 12,8 тысячи пациентов. Благодаря работе мобильно-диагностических комплексов у жителей региона удалость выявить более 2,6 тысячи различных заболеваний. Во многих случаях патологии были скрытыми: нижегородцы не замечали каких-либо изменений в самочувствии, при этом их здоровье уже было под угрозой.

В Областной клинической больнице им. Н.А. Семашко, на базе которой формируются бригады «Поездов здоровья», привели в пример случай 60-летней пациентки.

«Женщина пришла на прием к нескольким специалистам. Она отмечала, что не имеет каких-либо жалоб на самочувствие. Во время осмотра молочных желез врач-гинеколог выявил у пациентки уплотнение, женщину сразу же направили на маммографию. Исследование подтвердило наличие онкологического процесса второй степени без отдаленных метастазов. Это один из ярких примеров того, как профилактические медицинские осмотры помогают выявить опасные патологии, чтобы затем незамедлительно приступить к лечению», – рассказали в медицинском учреждении.

Как отметили в областном Минздраве, передвижной маммограф – не единственный диагностический комплекс, входящий в состав каждого из пяти «Поездов здоровья». Благодаря национальному проекту «Здравоохранение», который с 2025 года трансформировался в национальный проект «Продолжительная и активная жизнь», для помощи нижегородцам были закуплены передвижные флюорографы, аппараты электрокардиографии, аппараты УЗИ и лабораторные анализаторы.

В целом с начала года в «Поездах здоровья» пациентам выполнили уже свыше 40,1 тысячи различных исследований. Жители региона также получили около 21,2 тысячи консультаций узких специалистов – терапевтов, кардиологов, неврологов, офтальмологов, эндокринологов, гинекологов, урологов, хирургов, онкологов и других врачей.

Напомним, проект «Поезда здоровья» реализуется по инициативе губернатора Нижегородской области Глеба Никитина с 2018 года. График работы мобильно-диагностических комплексов обновляется ежемесячно. С актуальной информацией можно ознакомиться на сайте министерства.

Национальный проект «Продолжительная и активная жизнь» реализуется по поручению Президента России Владимира Путина. Он направлен на ожидаемое увеличение продолжительности жизни к 2030 году и предполагает дальнейшее обновление поликлиник, амбулаторий, фельдшерско-акушерских пунктов, привлечение в медучреждения все большего числа квалифицированных медицинских кадров, применение новых подходов в профилактике, диагностике и лечении хронических заболеваний, улучшение экстренной медицинской помощи и системы реабилитации, развитие сети национальных исследовательских центров, цифровизацию отрасли.

Нацпроект включает 11 федеральных проектов: «Здоровье для каждого», «Модернизация первичного звена здравоохранения», «Медицинские кадры», «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», «Борьба с онкологическими заболеваниями», «Борьба с сахарным диабетом», «Борьба с гепатитом и минимизация рисков распространения заболевания», «Совершенствование экстренной медпомощи», «Развитие федеральных медицинских организаций, включая развитие сети национальных исследовательских центров», «Национальная платформа «Здоровье», «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация».