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Экономика

Производитель геосинтетических материалов увеличит выработку благодаря нацпроекту

15 апреля 2025 17:47  [64] Экономика
Производитель геосинтетических материалов увеличит выработку благодаря нацпроекту

Фото: минпром Нижегородской области

Эксперты Регионального центра компетенций (РЦК) совместно с сотрудниками ООО «Пластикстрой» подвели промежуточные  итоги внедрения инструментов федерального проекта «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика»  на предприятии. 

Компания занимается производством и продажей геосинтетических материалов, которые применяются в строительстве дорог, мостов и других инфраструктурных объектов. В качестве пилотного потока на предприятии был выбран процесс производства пластмассовых изделий (на примере георешетки). 

«Эксперты РЦК провели анализ всех процессов и выявили 12 «узких мест», среди которых - простои оборудования, лишние перемещения сотрудников и неоптимальные маршруты транспортировки продукции. По каждому из пунктов были предложены решения и разработан план мероприятий. Реализация этих изменений позволит к моменту завершения проекта увеличить выработку на 21 процент», - рассказал министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области  Максим Черкасов. 

Эксперты РЦК обучили бережливым технологиям 13 сотрудников предприятия, а также подготовили двух внутренних тренеров, которые в дальнейшем смогут самостоятельно обучать своих коллег.

В Нижегородской области уже 16 производителей пластмассовых изделий используют инструменты федерального проекта «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Для того чтобы стать участников федерального проекта «Производительность труда». нужно оставить заявку на ИТ-платформе Производительность.рф.  Консультации по участию в федеральном проекте «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» можно получить в центре «Мой бизнес» как очно, так и по телефону горячей линии: 8 (800) 301-29-94 (звонок бесплатный).  На сегодняшний день над внедрением бережливых технологий при господдержке работают 278 нижегородских компаний.

По данным Минэкономразвития России, нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика» станет главным инструментом формирования новой модели роста. В его состав вошли федеральные проекты, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства, повышение производительности труда, рост инвестиционной активности, низкоуглеродное развитие и развитие государственной системы статистики и прогнозирования.

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Теги:
Нацпроект Производительность труда Промышленность
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