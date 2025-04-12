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Экономика

Сенатор Сергей Митин отметил качество нижегородского мёда

15 апреля 2025 18:02  [75] Экономика
Сенатор Сергей Митин отметил качество нижегородского мёда

Фото: пресс-служба Х5 Group

Качество продукции нижегородских производителей мёда высоко оценил первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Митин. Он выступил на IV ежегодной федеральной конференции для партнёров малого и среднего предпринимательства Х5 Group, где присутствовал корреспондент НИА "Нижний Новгород".

Сергей Митин обратил внимание на то, что только на этикетках мёда от нижегородских производителей указан ГОСТ.
"Нижегородцы идут в этом направлении впереди всех", — отметил сенатор.

Он также напомнил, что сегодня более 38 миллионов россиян проживают в сельской местности. Однако крупные агрохолдинги не в состоянии обеспечить всех рабочими местами. В таких условиях именно малый бизнес становится важным источником занятости для сельского населения.

По словам Митина, каждый шестой законопроект, поступающий в Совет Федерации, связан с вопросами сельского хозяйства. Он подчеркнул значимость принятого закона "о фермерской продукции", который вступит в силу с 1 марта 2025 года. Особое внимание в документе уделено развитию кооперации в аграрной отрасли.

Сенатор также отметил, что для производителей важна не только организация производства, но и решение вопроса сбыта. Если раньше основными каналами были ярмарки и стационарные торговые точки, то сегодня доступны новые инструменты: крупные торговые сети, онлайн-площадки и другие современные форматы продаж.

Директор по взаимодействию с органами государственной власти X5 Group Василий Пушкин сообщил, что более половины поставщиков их торговых сетей — представители малого бизнеса. Компания активно развивает сотрудничество с ними, предоставляя торговые площади под фермерские уголки, организуя обучение, создавая агроагрегаторы и другие формы поддержки.

В конференции приняли участие 400 предпринимателей из 50 российских регионов.

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Теги:
АПК Сельское хозяйство
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