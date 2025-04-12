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Общество

Нижегородский аэропорт приостановил работу из-за угрозы атаки БПЛА

16 апреля 2025 07:30  [189] Общество
Нижегородский аэропорт приостановил работу из-за угрозы атаки БПЛА

В двух российских аэропортах — Стригино в Нижнем Новгороде и Туношна в Ярославле — временно приостановили приём и выпуск гражданских самолетов. 

Как сообщили в Росавиации, такие меры связаны с обеспечением безопасности полетов на фоне угрозы применения беспилотников.

Все службы аэропортов, диспетчеры и экипажи воздушных судов работают в усиленном режиме. Безопасность остается приоритетом, подчеркнули в ведомстве.

По информации Минобороны России, за прошедшую ночь дежурные силы ПВО сбили 26 беспилотников самолетного типа, запущенных с украинской стороны. Из них девять были уничтожены над Воронежской областью, восемь — над Белгородской, четыре — над Курской, два — над Липецкой, два — над Крымом, один — в Московском регионе.

Ограничения в аэропортах действуют на фоне усилившейся активности беспилотников, угрожающих гражданской авиации.

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Теги:
Аэропорт беспилотники
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