Нижегородский аэропорт приостановил работу из-за угрозы атаки БПЛА Общество

В двух российских аэропортах — Стригино в Нижнем Новгороде и Туношна в Ярославле — временно приостановили приём и выпуск гражданских самолетов.

Как сообщили в Росавиации, такие меры связаны с обеспечением безопасности полетов на фоне угрозы применения беспилотников.

Все службы аэропортов, диспетчеры и экипажи воздушных судов работают в усиленном режиме. Безопасность остается приоритетом, подчеркнули в ведомстве.

По информации Минобороны России, за прошедшую ночь дежурные силы ПВО сбили 26 беспилотников самолетного типа, запущенных с украинской стороны. Из них девять были уничтожены над Воронежской областью, восемь — над Белгородской, четыре — над Курской, два — над Липецкой, два — над Крымом, один — в Московском регионе.

Ограничения в аэропортах действуют на фоне усилившейся активности беспилотников, угрожающих гражданской авиации.