Пожилой нижегородец погиб, пытаясь справиться с огнем у своего дома Происшествия

Фото: МЧС по Нижегородской области

В селе Елфимово Лукояновского округа Нижегородской области произошёл трагический инцидент, связанный с неконтролируемым возгоранием. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

77-летний житель села решил сжечь мусор, собранный на своём участке. Однако из-за сильного ветра пламя быстро начало распространяться в сторону близлежащих построек.

Поняв, что самостоятельно справиться с огнём не удастся, мужчина отправился за помощью в местную администрацию и к сотрудникам муниципальной пожарной охраны.

Сотрудникам МЧС удалось локализовать и ликвидировать пожар на площади 0,15 га. Угроза распространения огня на жилые дома была предотвращена.

Однако на месте происшествия было обнаружено тело самого пенсионера. Обстоятельства его гибели в настоящее время выясняются.