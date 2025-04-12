Пожилой нижегородец погиб, пытаясь справиться с огнем у своего дома

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В селе Елфимово Лукояновского округа Нижегородской области произошёл трагический инцидент, связанный с неконтролируемым возгоранием. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.
77-летний житель села решил сжечь мусор, собранный на своём участке. Однако из-за сильного ветра пламя быстро начало распространяться в сторону близлежащих построек.
Поняв, что самостоятельно справиться с огнём не удастся, мужчина отправился за помощью в местную администрацию и к сотрудникам муниципальной пожарной охраны.
Сотрудникам МЧС удалось локализовать и ликвидировать пожар на площади 0,15 га. Угроза распространения огня на жилые дома была предотвращена.
Однако на месте происшествия было обнаружено тело самого пенсионера. Обстоятельства его гибели в настоящее время выясняются.
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