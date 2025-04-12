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Общество

Глеб Никитин рассказал о мерах поддержки бойцов СВО и их семей в регионе

16 апреля 2025 10:00  [133] Общество
Глеб Никитин рассказал о мерах поддержки бойцов СВО и их семей в регионе

Фото: Александр Воложанин, Олег Булыгин

В регионах страны продолжается масштабная работа по поддержке участников специальной военной операции и их близких. Одним из активных участников этой системы помощи стала Нижегородская область.

На заседании попечительского совета фонда "Защитники Отечества" губернатор Глеб Никитин подробно рассказал о региональных инициативах. Одним из ключевых шагов стало создание межведомственной комиссии, в которую вошли представители федеральных, областных, надзорных и общественных структур. Такой формат взаимодействия позволяет оперативно решать даже самые сложные обращения.

Добавим, что с этого года заседания комиссии проходят в выездном формате — на территории муниципалитетов. Это помогает лучше учитывать локальные особенности и быстрее реагировать на запросы жителей. В Нижегородской области также действует Региональный совет — аналог Государственного совета РФ. Одна из его комиссий, совместно с филиалом фонда "Защитники Отечества", работает над задачами реинтеграции и ресоциализации ветеранов СВО.

Особое внимание уделяется профессиональной переподготовке бойцов, а также созданию условий для их самостоятельной занятости. В регионе запущена программа "Герои. Нижегородская область" — региональный аналог федеральной инициативы "Время героев".

Кроме того, реализуется проект "СВОй бизнес", который предоставляет всестороннюю поддержку участникам СВО и их семьям, решившим открыть собственное дело.

Помощь также оказывает координационный центр при Доме народного единства. Его специалисты ежедневно принимают обращения от военнослужащих и их семей. С начала работы центра обработано более 2 600 заявок на гуманитарную помощь, отправлено свыше 730 гуманитарных конвоев — более 4 500 тонн грузов.

Еще один важный элемент системы поддержки — военный социальный контракт. Это официальный документ, который закрепляет комплекс социальных и материальных гарантий от региона. В него входят, в частности, компенсация 50% оплаты ЖКУ, бесплатные детские сады и лагеря, питание и продлёнка в школах, дополнительные образовательные программы, санаторные путевки, парковочные льготы и места в вузах для детей участников СВО.

"Военный социальный контракт — это юридическая гарантия помощи. Его заключают практически все семьи участников СВО в регионе. Люди чувствуют защиту и стабильность. Это действительно важно", — отметил губернатор Глеб Никитин.

Он также подчеркнул, что нижегородский механизм поддержки — это та практика, которую можно было бы масштабировать и на другие регионы страны.

Перед заседанием совета делегация в составе председателя попечительского совета фонда, главы Росфинмониторинга Юрия Чиханчина, полпреда президента РФ в ПФО Игоря Комарова, губернатора Глеба Никитина и его заместителя Андрея Гнеушева посетила нижегородский филиал фонда "Защитники Отечества".

Сообщалось, что замглавы МО РФ Анна Цивилева оценила работу военного госпиталя в Нижнем Новгороде.

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Теги:
Глеб Никитин поддержка СВО
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