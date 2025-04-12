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Происшествия

Семь украинских БПЛА сбили над соседним с Нижегородской областью регионом

16 апреля 2025 10:29  [119] Происшествия
Семь украинских БПЛА сбили над соседним с Нижегородской областью регионом

Фото: Анастасия Назарова

Семь украинских беспилотников сбили над соседним с Нижегородской областью регионом 16 апреля. Как сообщили в Минобороны РФ, атаке подверглась Ивановская область.

Вражеские дроны были уничтожены дежурными средствами ПВО с 8:00 до 9:40.

Отметим, что Ивановская область граничит с Нижегородской на востоке, с Ярославской — на северо-западе, с Костромской — на севере и с Владимирской — на юге.

Напомним, утром 16 апреля Росавиация рапортовала о введении плана «Ковер» в нижегородском аэропорту. К таким мерам пришлось прибегнуть для обеспечения безопасности полетов на фоне угрозы применения беспилотников.

По данным пресс-службы аэропорта, из-за ограничений были задержаны пять рейсов: два на прилет и три на вылет.

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Теги:
беспилотники ПФО СВО
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