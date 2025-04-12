Нижегородский аэропорт возобновил работу после угрозы атаки БПЛА Общество

Ограничения на работу аэропорта в Нижнем Новгороде, введённые утром 16 апреля из-за возможной атаки беспилотников, были отменены в 10:37. Об этом сообщили в Росавиации.

Из-за временного закрытия воздушного пространства в нижегородском аэропорту задержались два рейса на прилёт и три на вылет.

Аналогичные меры принимались и в ярославском аэропорту. К настоящему моменту ограничения также полностью сняты.

По информации Министерства обороны России, атака дронов произошла в Ивановской области, которая граничит с Нижегородской. Силами ПВО там было уничтожено семь беспилотников.