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Общество

Нижегородский аэропорт возобновил работу после угрозы атаки БПЛА

16 апреля 2025 11:01  [61] Общество
Нижегородский аэропорт возобновил работу после угрозы атаки БПЛА

Ограничения на работу аэропорта в Нижнем Новгороде, введённые утром 16 апреля из-за возможной атаки беспилотников, были отменены в 10:37. Об этом сообщили в Росавиации.

Из-за временного закрытия воздушного пространства в нижегородском аэропорту задержались два рейса на прилёт и три на вылет.

Аналогичные меры принимались и в ярославском аэропорту. К настоящему моменту ограничения также полностью сняты.

По информации Министерства обороны России, атака дронов произошла в Ивановской области, которая граничит с Нижегородской. Силами ПВО там было уничтожено семь беспилотников.

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Теги:
Авиаперевозки Аэропорт беспилотники
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