Нижегородский аэропорт возобновил работу после угрозы атаки БПЛА

Ограничения на работу аэропорта в Нижнем Новгороде, введённые утром 16 апреля из-за возможной атаки беспилотников, были отменены в 10:37. Об этом сообщили в Росавиации.
Из-за временного закрытия воздушного пространства в нижегородском аэропорту задержались два рейса на прилёт и три на вылет.
Аналогичные меры принимались и в ярославском аэропорту. К настоящему моменту ограничения также полностью сняты.
По информации Министерства обороны России, атака дронов произошла в Ивановской области, которая граничит с Нижегородской. Силами ПВО там было уничтожено семь беспилотников.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+