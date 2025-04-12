Евгений Люлин: "Технологии пожаротушения остановили в регионе каждый третий лесной пожар" Общество

Фото: пресс-служба ЗСНО

15 апреля в Законодательном собрании Нижегородской области прошло заседание комитета по экологии и природным ресурсам. Депутаты обсудили готовность региональных служб к пожароопасному сезону.

Несмотря на обильные осадки и снежное начало апреля, в Нижегородской области с 4 апреля на юге и с 11 апреля на севере области установлен пожароопасный сезон. Исходя из этого в области введен особый противопожарный режим, а дежурные службы быстрого реагирования переведены на усиленный режим работы, включая выходные и праздничные дни.

«По итогам прошлого пожароопасного сезона все очаги возгорания оперативно ликвидированы и масштабных бедствий удалось избежать. В этом году подготовка усилена. Привлечены рекордные 3500 специалистов и более 1600 единиц техники. Подготовка к текущему пожароопасному сезону выполнена в полном объёме», - рассказал министр лесного хозяйства нижегородской области Роман Воробьев.

По информации министерства лесного хозяйства для обеспечения противопожарной безопасности утвержден план тушения природных возгораний, профилактических мероприятий и работы лесничеств. На сегодняшний день сохранность лесов обеспечивается многоуровневой системой мониторинга. Наземный контроль дополняют дроны и сеть видеонаблюдения, передающей данные в реальном времени в Центр дистанционного видеомониторинга.

В этом году для выявления лесных пожаров в регионе продолжит работу сеть видеомониторинга. Будут действовать авиационные патрули, которые проведут в небе более 570 часов. Также специалисты лесничеств будут патрулировать 17 тысяч километров лесных массивов, включая труднодоступные участки.

«Сегодня принятые меры противопожарной безопасности в лесу позволяют оперативно выявлять очаги возгораний и сразу же направлять специалистов для их локализации. По эффективности видеомониторинга лесов наш регион находится в пятерке лидеров по всей России. Нижегородская область одна из первых начала вводить беспилотники в работу с пожаротушением. Позже эту инициативу подхватили и другие регионы ПФО», - заключил председатель Заксобрания Евгений Люлин.

«Из-за климатических изменений, включая малоснежные зимы и дефицит осадков, риск лесных пожаров в этом году многократно возрос. Регион готов к этому вызову: продолжается активное внедряет современные технологии — беспилотники и сеть камер видеонаблюдения. Принятые меры помогут минимизировать риски во время этого пожароопасного сезона», - отметил председатель комитета по экологии Владислав Атмахов.