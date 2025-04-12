Хор ННГУ вышел на большую сцену в телешоу "Ну-ка, все вместе! Хором!"

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Хор ННГУ имени Н.И. Лобачевского под руководством главного дирижёра Ларисы Ерыкаловой стал участником второго сезона телевизионного проекта "Ну-ка, все вместе! Хором!" (12+), который выходит на канале "Россия-1".
Это шоу отличается масштабом, яркими выступлениями и высокой конкуренцией. Оценку каждому номеру дают сразу 100 человек в студии — это профессиональные музыканты, преподаватели вокала, продюсеры, блогеры и просто любители, хорошо разбирающиеся в музыке.
Состав жюри впечатляет: лидер сотни — певец Сергей Лазарев, ведущий проекта — народный артист России Николай Басков. В выпуске с участием нижегородцев приглашённой звездой станет народная артистка РФ Надежда Бабкина.
В программе участвуют вокальные коллективы от четырёх человек: ансамбли, хоры и группы самых разных направлений — от академического пения до фольклора и эстрады.
На участие в этом сезоне поступило около 200 заявок со всей страны. До полуфинала дошли 32 коллектива, а в финал попадут только восемь.
Выпуск с хором Университета Лобачевского покажут 18 апреля.
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