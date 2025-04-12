Почему в Нижнем Новгороде подорожали жизненно важные лекарства
ФСБ взялась за борьбу с вонью в Нижнем Новгороде
Какие транспортные изменения ждут нижегородцев с 11 апреля
Мошенники атакуют нижегородцев фишинговыми письмами
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Культура и отдых
16 апреля 2025 11:16  [86] Хор ННГУ вышел на большую сцену в телешоу "Ну-ка, все вместе! Хором!"
15 апреля 2025 20:03  [397] Нижегородский театр оперы и балета попался на нарушениях ТК РФ
15 апреля 2025 19:16  [420] Владельца обязали восстановить здание XIX века в составе усадьбы в Лыскове
15 апреля 2025 13:04  [296] Стартовали съемки нового сезона детского детектива "Любопытная Варвара" для Wink
15 апреля 2025 12:59  [351] Борис Корчевников снимает фильм на Нижегородской ярмарке
15 апреля 2025 11:36  [287] "Город 312" споет для жителей Сарова в День Победы
14 апреля 2025 18:34  [477] Максим Решетников отметил, что Нижегородская область усиливает позиции на туркарте России
14 апреля 2025 18:20  [1202] Нижегородский концерт "Сплина" отменили после многочисленных переносов
13 апреля 2025 17:50  [548] Нижегородская певица Наталья Иванова выпустила клип с кадрами своей свадьбы
13 апреля 2025 10:00  [5487] Картину нижегородского художника СПИЧа решили продать за 17 млн рублей
Культура и отдых

Хор ННГУ вышел на большую сцену в телешоу "Ну-ка, все вместе! Хором!"

16 апреля 2025 11:16  [86] Культура и отдых
Хор ННГУ вышел на большую сцену в телешоу Ну-ка, все вместе! Хором!

Фото: пресс-служба ННГУ

Хор ННГУ имени Н.И. Лобачевского под руководством главного дирижёра Ларисы Ерыкаловой стал участником второго сезона телевизионного проекта "Ну-ка, все вместе! Хором!" (12+), который выходит на канале "Россия-1".

Это шоу отличается масштабом, яркими выступлениями и высокой конкуренцией. Оценку каждому номеру дают сразу 100 человек в студии — это профессиональные музыканты, преподаватели вокала, продюсеры, блогеры и просто любители, хорошо разбирающиеся в музыке.

Состав жюри впечатляет: лидер сотни — певец Сергей Лазарев, ведущий проекта — народный артист России Николай Басков. В выпуске с участием нижегородцев приглашённой звездой станет народная артистка РФ Надежда Бабкина.

В программе участвуют вокальные коллективы от четырёх человек: ансамбли, хоры и группы самых разных направлений — от академического пения до фольклора и эстрады.

На участие в этом сезоне поступило около 200 заявок со всей страны. До полуфинала дошли 32 коллектива, а в финал попадут только восемь.

Выпуск с хором Университета Лобачевского покажут 18 апреля.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Музыка ННГУ Телевидение
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Премьера Лебединого озера в Нижнем Новгороде: как это было
12 апреля 2025 11:33Премьера "Лебединого озера" в Нижнем Новгороде: как это было
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph