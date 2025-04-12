Нижегородского таможенника заподозрили в мошенничестве со страховыми выплатами Происшествия

Начальник отдела таможенного оформления и контроля Кстовского таможенного поста стал фигурантом уголовного дела. Его подозревают в организации мошеннической схемы получения страховых выплат. Об этом сообщили в пресс-службе Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

По версии следствия, в 2024 году подозреваемый сообщил руководству Нижегородской таможни, что в августе 2023 года получил перелом ноги в результате ДТП, якобы произошедшего по пути домой после службы.

После этого было инициировано служебное расследование, по итогам которого страховая компания перечислила мужчине почти 400 тысяч рублей.

Однако позднее выяснилось, что сотрудник предоставил ложную информацию о травме. Таким образом, денежные средства были получены незаконно.

В настоящее время следователи СК совместно с сотрудниками УФСБ по Нижегородской области и подразделением по противодействию коррупции Приволжского таможенного управления продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего. Проводятся обыски, допросы и назначены необходимые экспертизы.

Ранее сообщалось, что экс-таможенника осудят за вымогательство премий у подчиненных в Нижнем Новгороде.