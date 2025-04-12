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Общество

Нижегородские фельдшеры смогут заменять врачей с осени

16 апреля 2025 11:44  [102] Общество
Нижегородские фельдшеры смогут заменять врачей с осени

Фото: Александр Воложанин

Фельдшеры и акушеры получат право исполнять отдельные функции врачей, включая назначение и выдачу наркотических препаратов. Соответствующий приказ Минздрава России вступит в силу в сентябре 2025 года. Об этом сообщил главред медицинского портала "Стационар-пресс" Алексей Никонов.

Согласно документу, выполнять врачебные обязанности смогут не только фельдшеры поликлиник, но и сотрудники скорой медицинской помощи. Речь идет о ситуациях, когда в медучреждении отсутствуют терапевты, педиатры, гинекологи или врачи общей практики.

Кроме того, временно передать часть функций фельдшерам и акушерам можно будет и в случае краткосрочного отсутствия врача. В ряде случаев это допускается даже без острой необходимости — по решению главного врача.

Приказ Минздрава был подписан 27 марта.

Ранее сообщалось о нападении неадекватного мужчины на медсестру скорой помощи в Приокском районе Нижнего Новгорода. Следственный комитет возбудил уголовное дело по данному факту. 

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Теги:
Врачи Здравоохранение Медицина и здоровье
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