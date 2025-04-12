Нижегородец справил нужду на патрульную машину с полицейскими внутри — видео

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В Новороссийске задержали 35-летнего мужчину, который справил нужду на служебный автомобиль полиции, в момент когда в салоне находились сотрудники правоохранительных органов.
Как сообщили в ГУ МВД по Краснодарскому краю, инцидент произошел 13 апреля на улице Советов. Видео с непристойным поступком быстро распространилось в социальных сетях и вызвало общественный резонанс.
Выяснилось, что нарушителем оказался житель Нижегородской области. После установления личности его задержали. В отношении мужчины составили административные протоколы за мелкое хулиганство и неповиновение законному требованию представителя власти (части 1 и 2 статьи 20.1 КоАП РФ).
Октябрьский районный суд назначил ему 15 суток административного ареста. Кроме того, как видно на видеозаписи, нарушителя обязали отмыть полицейскую машину.
Ранее сообщалось о двух москвичах, которые разрисовали нижегородские электрички граффити, а после напали на безопасников, пытавшихся их поймать.
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