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Происшествия

Подозреваемого в двойном убийстве в Сарове отправили в СИЗО

16 апреля 2025 13:14  [108] Происшествия
Подозреваемого в двойном убийстве в Сарове отправили в СИЗО

Фото: Нижегородский областной суд

В Сарове заключили под стражу 26-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве двух женщин — матери и дочери, сообщила пресс-служба Нижегородского областного суда.

Трагедия произошла утром 7 апреля на улице Куйбышева. В одной из квартир вспыхнул пожар, после тушения которого спасатели обнаружили тела двух погибших.

Изначально следователи предполагали, что 34-летняя женщина могла убить свою мать, а затем поджечь квартиру, чтобы замести следы. По предварительной версии, между ними произошел конфликт, связанный с новым возлюбленным дочери.

Однако в ходе расследования эта версия была опровергнута. Следствие установило, что к преступлению может быть причастен местный житель. По данным правоохранителей, он задушил младшую женщину в подъезде, а затем проник в квартиру и смертельно ранил ее 56-летнюю мать.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Суд постановил оставить его под стражей до 6 июня 2025 года включительно.

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Теги:
Саров Суд Убийство
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