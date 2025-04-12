Подозреваемого в двойном убийстве в Сарове отправили в СИЗО Происшествия

Фото: Нижегородский областной суд

В Сарове заключили под стражу 26-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве двух женщин — матери и дочери, сообщила пресс-служба Нижегородского областного суда.

Трагедия произошла утром 7 апреля на улице Куйбышева. В одной из квартир вспыхнул пожар, после тушения которого спасатели обнаружили тела двух погибших.

Изначально следователи предполагали, что 34-летняя женщина могла убить свою мать, а затем поджечь квартиру, чтобы замести следы. По предварительной версии, между ними произошел конфликт, связанный с новым возлюбленным дочери.

Однако в ходе расследования эта версия была опровергнута. Следствие установило, что к преступлению может быть причастен местный житель. По данным правоохранителей, он задушил младшую женщину в подъезде, а затем проник в квартиру и смертельно ранил ее 56-летнюю мать.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Суд постановил оставить его под стражей до 6 июня 2025 года включительно.