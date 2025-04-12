Подозреваемого в двойном убийстве в Сарове отправили в СИЗО

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В Сарове заключили под стражу 26-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве двух женщин — матери и дочери, сообщила пресс-служба Нижегородского областного суда.
Трагедия произошла утром 7 апреля на улице Куйбышева. В одной из квартир вспыхнул пожар, после тушения которого спасатели обнаружили тела двух погибших.
Изначально следователи предполагали, что 34-летняя женщина могла убить свою мать, а затем поджечь квартиру, чтобы замести следы. По предварительной версии, между ними произошел конфликт, связанный с новым возлюбленным дочери.
Однако в ходе расследования эта версия была опровергнута. Следствие установило, что к преступлению может быть причастен местный житель. По данным правоохранителей, он задушил младшую женщину в подъезде, а затем проник в квартиру и смертельно ранил ее 56-летнюю мать.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Суд постановил оставить его под стражей до 6 июня 2025 года включительно.
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