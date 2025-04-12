Более 15 тысяч вакансий будет представлено на Всероссийской ярмарке трудоустройства в Нижегородской области 18 апреля Экономика

Более 15 тысяч вакансий от 152 работодателей будет представлено на региональном этапе Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей» (0+) в Нижегородской области. Мероприятие организовано в рамках национального проекта «Кадры», оно пройдет в регионе в третий раз. Участники и посетители соберутся 18 апреля в первом павильоне Нижегородской ярмарки по адресу: ул. Совнаркомовская, д. 13, с 10.00 до 19.00.

В этот день региональные этапы ярмарки трудоустройства пройдут по всей стране. Всего в мероприятиях ожидается участие более 17 тысяч работодателей, которые представят свыше 370 тысяч вакансий. По словам Министра труда и социальной защиты России Антона Котякова, у каждого региона сформирована своя программа мероприятий дня, которую составляли с учетом специфики локального рынка труда.

На ярмарке трудоустройства в Нижегородской области предприятия и организации смогут найти необходимых работников, а соискатели получат возможность ознакомиться с актуальными вакансиями, современными трендами на рынке труда и мерами поддержки, которые помогут в планировании карьеры.

Будут представлены вакансии как от небольших предприятий, так и от крупных компаний региона, таких как ЦНИИ «Буревестник», выксунский завод ОМК, «Гидромаш», Нижегородский автомобильный завод, «Экологические проекты», завод имени Я.М. Свердлова, холдинг «Русское поле» и др.

«Учись! Живи! Работай!» - под таким девизом пройдет региональный этап в Нижегородской области в этом году. Ежегодно ярмарка демонстрирует высокий интерес со стороны школьников и студентов, поэтому мы решили сохранить акцент на профориентации. В течение всего дня участникам будут доступны различные практические занятия, интерактивная зона с видеоэкскурсиями, где можно ознакомиться с предприятиями региона в дистанционном формате, а также пройти нейротестирование, чтобы определить склонности к профессиям у конкретного человека. Это отличная возможность для школьников выбрать учебное заведение, а для выпускников ссузов и вузов — найти практику и трудоустроиться», – рассказал руководитель управления по труду и занятости населения Нижегородской области Игорь Пантюхин.

Параллельно с ярмаркой трудоустройства на площадке будет проходить тестирование участников федерального конкурса «Лучший по профессии» в категории «Швея» и профориентационный «Фестиваль профессий».

«Фестиваль профессий» включает 12 экспозиций самых востребованных рабочих профессий, таких как токарь, фрезеровщик, овощевод, электромонтер и другие. Это поможет молодым людям лучше понять рынок труда и выбрать подходящую специальность. На площадке фестиваля также можно будет «примерить» профессию с помощью VR-технологий, пройти викторины, участвовать в мастер-классах и пообщаться с представителями работодателей и образовательных учреждений», - сказала директор Нижегородского кадрового центра «Работа России» Людмила Егорова.

На ярмарке будут работать карьерные консультанты, которые помогут в подготовке к собеседованию, составлении конкурентоспособного резюме, проведут профориентацию и направят на обучение или на курсы профессиональной переподготовки. Участники ярмарки построят свой индивидуальный карьерный план и узнают о возможностях стажировок и практики.

Также на площадке будет работать нижегородское «Госюрбюро», которое проведет для участников бесплатные правовые консультации по вопросам трудового законодательства.

Программа мероприятий регионального этапа Всероссийской ярмарки трудоустройства Нижегородской области доступна на портале Нижегородского кадрового центра «Работа России».

Всю актуальную информацию можно найти в официальной группе учреждения в VK.

Напомним, что с 2025 года в России по поручению президента Владимира Путина начал действовать нацпроект «Кадры». Он включает в себя четыре федеральных проекта: «Управление рынком труда», «Активные меры содействия занятости», «Образование для рынка труда» и «Человек труда». Мероприятия нацпроекта направлены на то, чтобы качественно и оперативно готовить кадры под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства.