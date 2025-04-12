Число заболевших ОРВИ в Нижегородской области продолжает снижаться Общество

Фото: Александр Воложанин

За неделю с 7 по 13 апреля в Нижегородской области было зафиксировано более 18 тысяч случаев острых респираторных вирусных инфекций. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

По данным ведомства, уровень заболеваемости снижается во всех возрастных категориях. При этом показатели остаются ниже эпидемических порогов.

Специалисты отмечают, что основную долю вирусов, вызывающих ОРВИ, составляют штаммы гриппа — они обнаруживаются в 61,5% случаев. Чаще всего выделяются вирусы гриппа A(H1N1) 2009 года и гриппа B.

Кроме того, в циркуляции продолжают присутствовать сезонные коронавирусы, риновирусы, РС-вирусы, бокавирусы, метапневмовирусы, аденовирусы, парагрипп и микоплазма.

В целях профилактики распространения инфекции власти региона ввели карантинные меры в образовательных учреждениях. На данный момент временно приостановлены занятия в 29 школьных классах и 72 дошкольных группах. Это составляет 3,7% от общего числа учреждений.

Также в области сохраняется заболеваемость новой коронавирусной инфекцией. За отчётный период выявлено 32 случая COVID-19 — на 34,7% меньше, чем неделей ранее.