Двух детей 10 и 14 лет с ожогами доставили в Нижний Новгород из Волгограда Происшествия

Фото: МЧС России 10-летнего мальчика и 14-летнюю девочку экстренно доставили из Волгограда в Нижний Новгород. Транспортировка несовершеннолетних осуществлялась по воздуху — санитарной авиацией. Как сообщили в пресс-службе регионального МЧС, у пострадавших сильные ожоги. Им требуется помощь специалистов Приволжского медуниверситета. Отмечается, что за время полета их состояние не ухудшилось. Медики на всем пути оказывали им необходимые поддержку и уход. У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

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