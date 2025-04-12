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Происшествия

Двух детей 10 и 14 лет с ожогами доставили в Нижний Новгород из Волгограда

16 апреля 2025 12:35  [40] Происшествия
Двух детей 10 и 14 лет с ожогами доставили в Нижний Новгород из Волгограда

Фото: МЧС России

10-летнего мальчика и 14-летнюю девочку экстренно доставили из Волгограда в Нижний Новгород. Транспортировка несовершеннолетних осуществлялась по воздуху — санитарной авиацией.

Как сообщили в пресс-службе регионального МЧС, у пострадавших сильные ожоги. Им требуется помощь специалистов Приволжского медуниверситета.

Отмечается, что за время полета их состояние не ухудшилось. Медики на всем пути оказывали им необходимые поддержку и уход.

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Теги:
Дети МЧС ПИМУ
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