Подростки устроили ночные съемки на проезжей части в Нижнем Новгороде

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Группа подростков устроила ночные видеосъемки на дороге в Нижнем Новгороде. Местом действия стал островок безопасности на проспекте Гагарина, неподалёку от поворота на метромост.
По словам очевидцев, всё происходило в тёмное время суток. Молодые люди вынесли на проезжую часть кресло и начали снимать видео для социальных сетей, ведя себя вызывающе перед камерой.
Происходящее вызвало недовольство у некоторых прохожих и водителей. В результате на место была вызвана дорожная инспекция.
Редакция НИА "Нижний Новгород" направила официальный запрос в пресс-службу полиции с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ на момент публикации не поступил.
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