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Происшествия

Подростки устроили ночные съемки на проезжей части в Нижнем Новгороде

16 апреля 2025 12:48  [100] Происшествия
Подростки устроили ночные съемки на проезжей части в Нижнем Новгороде

Фото: NN_TODAY/ Telegram

Группа подростков устроила ночные видеосъемки на дороге в Нижнем Новгороде. Местом действия стал островок безопасности на проспекте Гагарина, неподалёку от поворота на метромост.

По словам очевидцев, всё происходило в тёмное время суток. Молодые люди вынесли на проезжую часть кресло и начали снимать видео для социальных сетей, ведя себя вызывающе перед камерой.

Происходящее вызвало недовольство у некоторых прохожих и водителей. В результате на место была вызвана дорожная инспекция.

Редакция НИА "Нижний Новгород" направила официальный запрос в пресс-службу полиции с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ на момент публикации не поступил.

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