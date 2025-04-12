Водоканал готовит к запуску главный фонтан Нижнего Новгорода Общество

Фото: Александр Воложанин

В Нижнем Новгороде начались работы по подготовке к запуску главного городского фонтана, расположенного на площади Минина. Об этом сообщили представители Водоканала в официальных аккаунтах в соцсетях.

Специалисты проводят расконсервацию объекта, который в течение зимы находился под защитными конструкциями. В ближайшее время предстоит проверить техническое состояние всех элементов системы, чтобы убедиться в их полной исправности перед началом работы.

Ранее НИА "Нижний Новгород" сообщало, что с 1 мая в городе планируется запуск 22 муниципальных фонтанов. Кроме того, в 2025 году в областном центре планируют ввести в эксплуатацию новый фонтан у Дворца культуры Орджоникидзе.

Напомним, что на текущей неделе в Нижнем Новгороде ожидается потепление до +20 градусов.