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Общество

Водоканал готовит к запуску главный фонтан Нижнего Новгорода

16 апреля 2025 13:00  [80] Общество
Водоканал готовит к запуску главный фонтан Нижнего Новгорода

Фото: Александр Воложанин

В Нижнем Новгороде начались работы по подготовке к запуску главного городского фонтана, расположенного на площади Минина. Об этом сообщили представители Водоканала в официальных аккаунтах в соцсетях.

Специалисты проводят расконсервацию объекта, который в течение зимы находился под защитными конструкциями. В ближайшее время предстоит проверить техническое состояние всех элементов системы, чтобы убедиться в их полной исправности перед началом работы.

Ранее НИА "Нижний Новгород" сообщало, что с 1 мая в городе планируется запуск 22 муниципальных фонтанов. Кроме того, в 2025 году в областном центре планируют ввести в эксплуатацию новый фонтан у Дворца культуры Орджоникидзе.

Напомним, что на текущей неделе в Нижнем Новгороде ожидается потепление до +20 градусов.

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Теги:
Благоустройство Водоканал Фонтаны
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