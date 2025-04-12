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Происшествия

26-летний нижегородец просадил деньги соцконтракта на ставках

16 апреля 2025 13:40  [80] Происшествия
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В Нижнем Новгороде завершено расследование уголовного дела в отношении 26-летнего мужчины, подозреваемого в мошенничестве с бюджетными средствами.

По данным следствия, осенью 2024 года он заключил социальный контракт с государственным учреждением, по которому должен был открыть дело в сфере сварочных работ и изготовления металлической мебели.

На развитие бизнеса ему перечислили 350 тысяч рублей. Однако, как выяснили полицейские, полученные средства молодой человек потратил не по назначению.

Вместо запуска собственного дела он использовал деньги для ставок в букмекерской конторе. В ходе следствия обвиняемый полностью признал вину и подтвердил, что вложил всю сумму в азартные игры.

Уголовное дело, возбужденное по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество), передано в суд с утверждённым обвинительным заключением.

Согласно действующему законодательству, мужчине может грозить наказание до 6 лет лишения свободы.

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Теги:
Мошенничество Социальные выплаты Уголовное дело
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