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Экономика

38 нижегородцев с ОВЗ и инвалидностью поборются за выход в финал Всероссийского чемпионата "Абилимпикс"

16 апреля 2025 14:10  [33] Экономика
38 нижегородцев с ОВЗ и инвалидностью поборются за выход в финал Всероссийского чемпионата Абилимпикс

Фото: минобр Нижегородской области

38 нижегородцев с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью поборются за возможность участвовать в финале Всероссийского чемпионата по профессиональному мастерству «Абилимпикс». Это школьники, студенты и работающие граждане, признанные абсолютными победителями в каждой из основных номинаций областного этапа состязания.

Как сообщили в министерстве образования и науки региона, всего в этом году к чемпионату присоединилось свыше 400 нижегородцев. По итогам областного этапа призовые места заняли 210 человек.

38 лучших конкурсантов представят регион в специальном отборочном туре, который пройдет летом. А финал «Абилимпикса» состоится в октябре в Москве и соберет больше тысячи участников региональных чемпионатов.

«Абилимпикс» – это не просто соревнования, это мощный импульс для развития инклюзивного общества, где каждый человек может раскрыть свои возможности. Это движение напоминает нам, что талант и трудолюбие не знают границ. В каждом регионе нашей страны «Абилимпикс» вдохновляет людей с инвалидностью и ограничениями по здоровью поверить в себя. Поздравляю всех победителей и призеров регионального этапа чемпионата», – отметил министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов.

В областном Минобре напомнили, что Нижегородская область присоединилась к движению «Абилимпикс» в 2016 году. За прошедшие годы число участников регионального чемпионата возросло более чем в 20 раз. 

В 2025 году в регионе наиболее востребованными компетенциями «Абилимпикса» стали «Бисероплетение», «Изобразительное искусство», «Швея», «Исполнительское мастерство (вокал)», «Вязание крючком» и «Малярное дело». В числе направлений, состязания по которым проводились в области впервые, – «Оператор БПЛА», «Выпечка хлебобулочных изделий», «Мультимедийная журналистика», «Дизайн плаката», «Ювелирное дело» и другие.

«В рамках национального проекта «Молодежь и дети» мы создаем условия для раскрытия талантов всех жителей нашего региона, уделяя особое внимание тем, кто имеет определенные особенности по здоровью. Проект «Абилимпикс» демонстрирует как участникам, так и всей стране, что в России есть люди с безграничными возможностями, настоящие профессионалы, которые любят свою работу и стремятся к постоянному совершенствованию. Желаем нижегородцам удачи в борьбе за выход в финал – мы верим в вас!» – сказал министр образования и науки Нижегородской области Михаил Пучков.

Школьник Рустам Дустов, признанный победителем в компетенции «Вязание крючком», поделился впечатлениями об участии в конкурсе.

«Победа в региональном чемпионате «Абилимпикс» – важный этап на пути к моему профессиональному росту. Невероятная радость, гордость за себя и, конечно же, облегчение после стольких месяцев подготовки. Достижение этого результата потребовало тщательной подготовки, анализа и совершенствования навыков. Огромная благодарность моему наставнику, который всегда поддерживал и помогал!» – рассказал нижегородец.

Напомним, национальный проект «Молодежь и дети» реализуется в стране с 2025 года по поручению президента России Владимира Путина. Он выполняет задачи, ранее предусмотренные в нацпроектах «Образование» и «Наука и университеты». Новый национальный проект включает девять федеральных проектов и программ: «Россия – страна возможностей», «Мы вместе», «Россия в мире», «Все лучшее детям», «Ведущие школы», «Педагоги и наставники», «Создание сети современных кампусов», «Университеты для поколения лидеров» и «Профессионалитет».

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Теги:
Инвалиды Молодежь Нацпроект
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