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Происшествия

Нижегородские врачи спасают двоих детей с ожогами более 55% тела

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Нижегородские врачи спасают двоих детей с ожогами более 55% тела

Двое несовершеннолетних пациентов с обширными ожогами были экстренно перевезены из Волгограда в Нижний Новгород. Об этом сообщили в пресс-службе Приволжского исследовательского медицинского университета (ПИМУ).

По данным медиков, у 10-летнего мальчика диагностированы ожоги, охватывающие 55% поверхности тела. При этом 45% ожогов — третьей степени, что указывает на серьезную глубину повреждений. Врачи отмечают, что без хирургического вмешательства обойтись не удастся.

У 13-летней девочки ожоговое поражение составляет до 70% тела. Повреждения были получены в результате воздействия пламенной вольтовой дуги.

Оба ребенка находятся в стабильно тяжелом состоянии и госпитализированы в Ожоговый центр ПИМУ. В настоящее время они находятся в медикаментозном сне и подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Как уточнили в медицинском учреждении, пациентам уже проведена бронхоскопия. В ближайшее время специалисты планируют приступить к процедуре экстубации — извлечению дыхательной трубки. Также запланирована некрэктомия — операция по удалению омертвевших тканей из ожоговых ран.

Врачи продолжают оказывать всю необходимую помощь, чтобы сохранить жизнь и здоровье пострадавших.

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Теги:
Дети ПИМУ Пожар
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