Благоустроенное общественное пространство в Богородске вошло в число лучших проектов России Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Проект благоустройства общественного пространства на улице 8 Марта, 2 в Богородске включён в Реестр лучших реализованных проектов в сфере благоустройства в России. Документ ежегодно формируется Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ. В 2024 году в перечень вошли 48 общественных территорий по итогам конкурсного отбора.

Богородская территория отмечена в номинации «Благоустройство детских игровых и спортивных площадок, инклюзивных спортивно-игровых и спортивных площадок, спортивных комплексов для занятий активными видами спорта». В 2023 году она стала победителем рейтингового голосования в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды". Работы по благоустройству были завершены в 2024 году. С 2025 года этот проект станет частью нового нацпроекта "Инфраструктура для жизни".

По словам исполняющего обязанности министра энергетики и ЖКХ Нижегородской области Михаила Куренкова, включение нижегородского проекта в реестр лучших федеральных практик подтверждает эффективность подхода, при котором жители участвуют в разработке концепции и учитываются интересы всех возрастных и социальных групп. Он отметил, что в рейтинговом голосовании в Богородском округе приняли участие 9 123 человека, из которых почти треть — 2 915 — отдали свои голоса за эту территорию.

До благоустройства на месте находилась старая и частично разрушенная детская площадка. В микрорайоне ощущалась потребность в современном общественном пространстве, где могли бы отдыхать и заниматься спортом как дети, так и взрослые. Проект разработал архитектурно-ландшафтный центр "Архиленд". Работы начались в апреле 2024 года и завершились в конце июня. Общая стоимость составила порядка 18 млн рублей.

Как рассказал глава местного самоуправления Богородского муниципального округа Алексей Коротков, концепция обновления территории площадью более 2 200 квадратных метров разрабатывалась совместно с жителями. В рамках проекта здесь появились современные игровые и спортивные площадки с безопасным покрытием общей площадью 571 квадратный метр, транзитные дорожки, вымощенные брусчаткой, а также система видеонаблюдения. Детская зона ограждена от проезжей части для дополнительной безопасности. В результате создано многофункциональное пространство для активного и спокойного отдыха.

Особенностью новой площадки стала научно-образовательная игровая зона. Она позволяет детям в игровой форме знакомиться с основами физики, химии, биологии и других наук, превращая развлечение в познавательный процесс.

Напомним, с 2025 года цели, ранее реализуемые в рамках нацпроекта "Жильё и городская среда", включая программу "Формирование комфортной городской среды", войдут в состав нового национального проекта "Инфраструктура для жизни". Его инициировал президент России Владимир Путин. Основная задача — создание современной и доступной инфраструктуры для граждан. В рамках нацпроекта реализуются 11 федеральных программ, направленных на развитие дорожной сети, ЖКХ, общественного транспорта и повышение безопасности на дорогах.