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Происшествия

Пенсионер из Арзамаса собрал винтовку Мосина и хранил дома боеприпасы

16 апреля 2025 14:59  [114] Происшествия
Пенсионер из Арзамаса собрал винтовку Мосина и хранил дома боеприпасы

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области

Сотрудники полиции и регионального управления ФСБ провели осмотр частного домовладения в селе Вторусское Арзамасского района. В ходе оперативных мероприятий в жилище 66-летнего местного жителя было обнаружено огнестрельное оружие и боеприпасы.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Нижегородской области, правоохранители изъяли винтовку Мосина калибра 7,62 мм. Оружие было изготовлено кустарным способом — из различных деталей и механизмов серийных заводских образцов. Кроме того, в доме находились более ста патронов, на которые у мужчины не было разрешительных документов.

Проведённая экспертиза подтвердила, что винтовка является боевым огнестрельным оружием, а патроны пригодны для стрельбы.

По словам самого пенсионера, он изготовил оружие и боеприпасы самостоятельно — якобы для личного использования.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 223 Уголовного кодекса РФ — "Незаконное изготовление оружия". В качестве меры пресечения ему избрана подписка о невыезде.

Санкции по данной статье предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок от четырёх до шести лет, а также штраф в размере от 100 до 200 тысяч рублей либо в размере дохода осуждённого за период от шести месяцев до одного года.

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Теги:
Арзамас Оружие
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