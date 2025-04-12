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20 объектов строят в Нижнем Новгороде с помощью бюджетных кредитов

16 апреля 2025 16:17  [55] Общество

Нижний Новгород, носящий звание "Город трудовой доблести" за вклад в Победу в Великой Отечественной войне, активно развивается в рамках программы инфраструктурных бюджетных кредитов (ИБК). Об этом сообщил генеральный директор Фонда развития территорий Ильшат Шагиахметов.

На сегодняшний день в работе находятся 20 объектов дорожно-транспортной и коммунальной инфраструктуры, а также общественных пространств. Все они направлены на повышение качества жизни горожан и улучшение условий для туристов.

Среди ключевых проектов:

  • строительство дублёра проспекта Гагарина, который станет основным выездом из города на юг и сформирует новый транспортный коридор к аэропорту;

  • прокладка магистральных сетей водоснабжения в посёлке Новинки и деревне Ольгино, что обеспечит улучшение коммунальных услуг для более чем 85 тысяч жителей;

  • создание террасного парка в Почаинском овраге в историческом центре города, включающего смотровые и детские площадки, амфитеатр, скейтпарк и спортивные зоны.

Особое внимание уделяется развитию речного туризма — Нижний Новгород расположен в месте слияния Волги и Оки, что делает его привлекательным направлением для круизных маршрутов. В рамках ИБК будет модернизировано три километра Черниговской набережной: пройдут работы по укреплению склонов и берегов, что станет началом формирования нового речного фасада города протяжённостью 10 километров.

Куратором программы ИБК выступает Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, оператором — Фонд развития территорий.

 

Фото: фотоархив регионального правительства

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Теги:
Кредиты Нижний Новгород Строительство
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